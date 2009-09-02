۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۰۰

افزایش 24 درصدی تولید آلومینیوم در کشور

تولید آلومینیوم در واحدهای آلومینیوم‌سازی کشور در پنج ماهه منتهی به پایان مردادماه سال جاری در مجموع به 120 هزار و 205 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 24 درصد افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در مدت یاد شده میزان تولید آلومینیوم شرکت ایرالکو برابر با 72 هزار و 540 تن و شرکت المهدی 47 هزار و 665 تن بود.

میزان صادرات آلومینیوم در پنج ماهه امسال در مجموع برابر با 69 هزار و 217 تن به ارزش 108 میلیون و 33 هزار دلار بود که سهم شرکت ایرالکو 43 درصد و سهم شرکت المهدی از صادرات 57 درصد است.

در دوره مورد گزارش، میزان تولید پودر آلومینا در شرکت آلومینای ایران برابر با 82 هزار و 983 تن بود. همچنین میزان تولید آلومینیوم کشور در مردادماه 88 به 23 هزار و 650 تن رسید که نسبت به مردادماه سال گذشته 18 درصد افزایش نشان داد.

