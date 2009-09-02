ملی پوش ایران به مقام پنجم دست پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بین المللی فوتبالدستی ابوظبی با حضور تیمهایی از کشورهای آلمان ، امارات ، ایران ، آمریکا ، عراق، کویت ، بحرین ، سومالی ، قطر، هنوستان و انگلستان با حضور 63 ورزشکار برگزار شد که در پایان این نتایج بدست آمد:

1- تونی اسپریت من از آمریکا

2- رابرت آتا از انگلستان

3- جمال آلالو از آلمان

4- احمد جمعه از امارات

5- عبدا... ذوالفقاری از ایران

ملی پوشان فوتبال دستی کشورمان در این رقابتها توسط مرتضی دلیران به مقام هفتم، رضا شهرستانی مقام سیزدهم و مقام مشترک سی وسومی بهبود موسوی ورضا فراهانی دست یافتند.

تیم ملی فوتبالدستی کشورمان با ترکیب عبدا... ذوالفقاری، مرتضی دلیران، رضا شهرستانی، بهبود موسوی، رضا فراهانی و رضا اکرامی در این دوره از مسابقات شرکت کرده بود.