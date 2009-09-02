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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۰۴

مسابقات فوتبال دستی امارات/

ملی پوش ایران به مقام پنجم دست پیدا کرد

ملی پوش ایران به مقام پنجم دست پیدا کرد

تیم ملی فوتبالدستی کشورمان با کسب یک عنوان پنجمی در مسابقات بین المللی ابوظبی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بین المللی فوتبالدستی ابوظبی با حضور تیمهایی از کشورهای آلمان ، امارات ، ایران ، آمریکا ، عراق، کویت ، بحرین ، سومالی ، قطر، هنوستان و انگلستان با حضور 63 ورزشکار برگزار شد که در پایان این نتایج بدست آمد:
1- تونی اسپریت من از آمریکا 
2- رابرت آتا از انگلستان
3- جمال آلالو از آلمان
4- احمد جمعه از امارات
5- عبدا... ذوالفقاری از ایران

ملی پوشان فوتبال دستی کشورمان در این رقابتها توسط  مرتضی دلیران به مقام هفتم، رضا شهرستانی مقام سیزدهم و مقام مشترک سی وسومی بهبود موسوی ورضا فراهانی دست یافتند.

تیم ملی فوتبالدستی کشورمان با ترکیب عبدا... ذوالفقاری، مرتضی دلیران، رضا شهرستانی، بهبود موسوی، رضا فراهانی و رضا اکرامی در این دوره از مسابقات شرکت کرده بود.

 

کد مطلب 940514

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