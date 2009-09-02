به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسن نوروزی نماینده رباط کریم در جلسه علنی روز چهارشنبه در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در موافقت با کامران دانشجو وزیر پیشنهادی علوم ، تحقیقات و فناوری، اظهار داشت: معتقدم که کامران دانشجو دارای تخصص های لازم و تصدی گری دهها مرکز تحقیقات کشور را بر عهده داشته و این شخصیت را لایق تصدی این منصب می دانیم.

وی افزود: او شخصیتی است که منشاء تفکرش حضرت امام راحل (ره) است، نه تنها در عبادت بلکه در تفکر و اندیشه مقلد رهبری است.

نوروزی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع اساتید سراسر کشور خاطر نشان کرد: بنده سخنان رهبر انقلاب را با اهم مسائلی که آقای دانشجو در برنامه های خود ارائه کرده مطابقت دادم و آنچه ایشان ارائه داده است همان چیزهایی است که مطابق نظریات مقام معظم رهبری است.

نماینده رباط کریم با اشاره به ریاست جمهوری اسلامی رهبر معظم انقلاب در 8 سال متوالی خاطر نشان کرد: ما روحانی هستیم و افتخارمان این است که یک روحانی رئیس جمهورمان باشد و امروز آن روحانی رهبر ماست. افتخار ما این است که امام راحل فقه را از حجره ها به حوزه سیاست رساندند. دانشگاهیان عزیز نیز افتخار کنید که دانشجو استادی نیست که فقط پشت کرسی تدریس بنشیند، ایشان استانداری ام القرای امت اسلام را بر عهده داشتند و یکی از سنگین ترین انتخابات را برگزار کرده است.

وی ادامه داد: در این انتخابات خونی از بینی کسی نیامد و آن حوادث پس از انتخابات بود و سران اغتشاشات توبه کردند و از جبهه مشارکت استعفا دادند و گفتند بدبختی ما این بود که بر نظر مارکس وبر تاکید داشتیم.

نوروزی گفت: دانشجو امروز برای پاسخگویی لازم و برای توجیه و ارائه تحلیل به دانشجویان به خانه خود بر می گردد.

وی درخصوص مدرک دکترای دانشجو نیز که مورد شبهه تعدادی از نمایندگان است، گفت: اگر کسی 3 سال و نیم درس خود را در دانشگاه تمام کرده است و افتخارش این است که برای مبارزه با سلمان رشدی از آن کشور اخراج شده و سپس در ایران و دانشگاه امیر کبیر دفاعیه خود را انجام داده و ارزیابی مدرک او مورد رضایت وزارت علوم قرار گرفته، آیا این ضعف است که مخالفان بیان می کنند؟

نماینده رباط کریم یادآور شد: دانشجویان کشور نیز نامه ای نوشته و با آغوش باز از ایشان استقبال کردند. دانشجویان همه می دانند و توجیه شده اند آنها محاکمات را دیده اند چرا جو را ملتهب اعلام می کنید؟

نوروزی با اشاره به سخنان مطهری که در موافقت صحبت کرد و تاکید کرد که هیچ سفارشی از سوی رهبر معظم انقلاب در خصوص رای به وزیران نبوده، گفت: در پاسخ به ایشان می گویم " آقا ما نوشته نمی خواهیم از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن."

اسدالله عباسی نماینده رودسر با استفاده از وقت نوروزی در موافقت با دانشجو وزیر پیشنهادی علوم تاکید کرد: بسیاری از دانشجویان ما از نظر فرهنگی و هویت اسلامی با توجه به روحیه شجاعت و استقلال فردی به دلیل ضعف مدیریت فرهنگی مورد سوء استفاده گروه های سیاسی و دنیا طلب و برای مقاصد ریاست طلبی سوء استفاده قرار می گیرد.

وی در پاسخ به مخالفان با دانشجو گفت: روزی که شهدای عزیزمان را در دانشگاه امیر کبیر مورد اهانت قرار دادند کجا بودید چرا اعتراض نکردید، شما که بوق کرنا و سایت خبری بیگانه شده اید چطور در حوزه مدیریت دانشگاه ها اظهار نظر می کنید؟

عباسی تصریح کرد: دانشجو کسی است که درد دین دارد و دردهای جامعه و دانشجویان را درک می کند. ببینید در مقالات خود دانشجو چه دیدگاه های دارد.

نماینده رودسر در ادامه به برنامه های دانشجو در حوزه دانشگاه اشاره کرد.