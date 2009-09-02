ابلاغ دستورالعمل پیشگیری از آنفولانزای خوکی به دانشگاهها در مهر ماه

دکتر سیدحسن امامی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستورالعمل پیشگیری از همه گیری آنفولانزای نوع A (خوکی) در معاونت سلامت در حال تهیه است و همه دانشگاههای کشور را در بر می گیرد.

وی اضافه کرد: این دستورالعمل با کامل شدن در آستانه سال تحصیلی جدید به همه دانشگاهها اعم از دانشگاههای علوم پزشکی و غیر پزشکی کشور ابلاغ می شود.

امامی رضوی درباره خصوصیات این دستورالعمل گفت: این دستورالعمل بر پیشگیری از همه گیری آنفولانزای نوع A (خوکی) استوار است و کاهش میزان ابتلاء در جمعیت جوان مدنظر است.

وی در خصوص مطرح شدن شدت بیشتر همه گیری آنفولانزای نوع A (خوکی) در میان جوانان گفت: این موضوع ارتباطی به نوع ویروس ندارد بلکه به دلیل اینکه جوانان در جمع های گسترده ای حضور دارند و در کلاسها و خوابگاهها بیشتر تجمع دارند، امکان شیوع بیشتر در میان آنها وجود دارد.