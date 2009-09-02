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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۸

امامی رضوی به مهر خبرداد:

ابلاغ دستورالعمل پیشگیری از آنفولانزای خوکی به دانشگاهها در مهر ماه

ابلاغ دستورالعمل پیشگیری از آنفولانزای خوکی به دانشگاهها در مهر ماه

معاون سلامت وزارت بهداشت با اشاره به دستورالعمل در حال تهیه برای پیشگیری از همه گیری آنفولانزای نوع A (خوکی) از ارائه و ابلاغ آن در آستانه سال تحصیلی به همه دانشگاههای کشور خبر داد.

دکتر سیدحسن امامی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستورالعمل پیشگیری از همه گیری آنفولانزای نوع A (خوکی) در معاونت سلامت در حال تهیه است و همه دانشگاههای کشور را در بر می گیرد.

وی اضافه کرد: این دستورالعمل با کامل شدن در آستانه سال تحصیلی جدید به همه دانشگاهها اعم از دانشگاههای علوم پزشکی و غیر پزشکی کشور ابلاغ می شود.

امامی رضوی درباره خصوصیات این دستورالعمل گفت: این دستورالعمل بر پیشگیری از همه گیری آنفولانزای نوع A (خوکی) استوار است و کاهش میزان ابتلاء در جمعیت جوان مدنظر است.

وی در خصوص مطرح شدن شدت بیشتر همه گیری آنفولانزای نوع A (خوکی) در میان جوانان گفت: این موضوع ارتباطی به نوع ویروس ندارد بلکه به دلیل اینکه جوانان در جمع های گسترده ای حضور دارند و در کلاسها و خوابگاهها بیشتر تجمع دارند، امکان شیوع بیشتر در میان آنها وجود دارد.

کد مطلب 940521

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