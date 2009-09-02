مدرنترین سیستم آبیاری بارانی کشور در استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، صبح امروز در مراسمی با حضوراستاندار قزوین و مسئولان محلی بهره برداری از مدرنترین سیستم آبیاری تحت فشار در روستای طاهرآباد از توایع شهرستان بوئین زهرا افتتاح شد.

با اجرای این سیستم که 9 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه داشته است ضمن تحت پوشش قرار گرفتن 186 هکتار از اراضی منطقه، یک میلیون متر مکعب در سال در مصرف آب صرفه جویی خواهد شد.

استاندار قزوین هم گفت: اجرای سیستم آبیاری تحت فشار، بارانی و قطره ای به نوعی بکارگیری صنعت در توسعه کشاورزی است که می تواند آثار ارزشمندی در اصلاح الگوی مصرف به همراه داشته باشد.

وی افزود: منطقه بوئین زهرا دشت وسیعی است اما به خاطر نداشتن سد و همچنین به دلیل استفاده کشاورزان از منابع آبهای سطحی در این شهرستان کمبود آب نگران کننده است و باید از شیوه های نوین آبیاری برای مصرف بهینه استفاده شود تا نگرانیها برطرف شود.

وی اظهارامیدواری کرد: با افزایش سطح آبیاری تحت فشار بیشتر از سهمیه تعین شده در استان در سال الگوی مصرف گامهای مهم در آن زمینه برداشته شود.

طاهایی افزود: خوشحالیم که مدرنترین سیستم آبیاری بارانی کشور با سیستم لینیر با آبپاش لپا ویژه محصولات کشاورزی به ویژه ذرت در استان قزوین اجرایی شد که این کار یکی از اساسی ترین اقدامات برای مصرف بهینه از منایع آب برای فعالیتهای زراعی و متناسب با اقلیم منطقه است.

استاندار قزوین همچنین گفت: اینگونه مزارع می تواند به عنوان کلاس درس برای ترویج کشاورزی نوین مورد استفاده کشاورزان قرار گیرد و توسعه آبزی پروری در کنار این مزارع نیز مورد توجه قرار گیرد.

محمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی درآئین بهره برداری این سیستم گفت: از 148 پروژه افتتاحی در هفته دولت 109 پروژه در بخش آب بود که با هدف بهره وری درمصرف آب اجرا شده است.

وی افزود: از مجموع پروژه های آبیاری تحت فشاردر سال زراعی 87-88 نزدیک به دو هزار هکتار در دست اجرا و 6 هزار هکتار در حال بررسی و تصویب تسهیلات است و این در حالی است که قبل از آن فقط 10 هزار و 500 هکتار تحت پوشش آبیاری تحت فشار انجام شده که شهرستان بوئین زهرا با اختصاص 35 درصد از اراضی استان به خود رتبه اول را در استان در این زمینه کسب کرده است.



صفری یادآورشد: در سال زراعی جاری به میزان 127 میلیون متر مکعب آب در سطح استان در راستای اجرای آبیاری مکانیزه و فعالیتهای آبی و خاکی صرفه جوئی شد که این حجم معادل ظرفیت یک سد در حال احداث در استان (سد نهب) است.

موسی عزیزی کشاورز پیشرو در این مزرعه نیز گفت: با استفاده از این سیستم 300 هکتار اراضی تحت پوشش ذرت علوفه ای و یونجه با سه حلقه چاه با آب دهی 105 لیتر در ثانیه از سیستم لینیر 66 هکتار و سنتر پیوت 31 هکتار و کلاسیک ثابت 88 هکتار که مجموعا 186 هکتار از روشهای آبیاری نوین استفاده شده است که این کار موجب یک میلون متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب زراعی می شود.