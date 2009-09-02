سلیقه عمومی برای انتخاب و شنیدن موسیقی افول کرده است

عضو خانه موسیقی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در سالهای اخیر تولید موسیقی در انواع سبکها و گرایشها با کیفیت نازل در کشور افزایش یافته و سلیقه عمومی مخاطبان نیز از این نوع موسیقیها استقبال کرده که این امر باعث پایین آمدن سلیقه شنیداری عموم مردم شده است.

سپهری ادامه داد: یکی از عوامل موثر در امر یادشده، عدم پایبند بودن بسیاری دست اندرکاران موسیقی کشور به اصول موسیقی است و این امر باعث شده بسیاری از آثاری که به بازار ارائه می شود، فاقد کیفیت کافی باشد.

این هنرمند بیان کرد: به عنوان مثال کیفیت ضبط و پخش موسیقی بسیار پایینتر از سطح استاندارد است و دست اندرکاران تهیه و تولید موسیقی و آهنگسازان پایبندی خود به اصول و استانداردهای ساخت وضبط موسیقی را تا حد زیادی از دست داده اند.

عضو کانون نوازندگان ایرانی یکی از شرطهای لازم برای ماندگار شدن شدن یک آهنگ را توجه به اصول موسیقی در زمان ساخت و اجرای آن دانست و عنوان کرد: اگر بسیاری از آهنگها پس از گذشت سالیان دراز هنوز هم شنیدنی هستند، به این دلیل است که استاندارهای موسیقی خوب در شعر، ملودی، نوازندگی، خوانندگی، ضبط و.... در آنها رعایت شده اند و در مورد ساخت آنها تنها سلیقه عمومی لحاظ نشده است.

سپهری خاطرنشان کرد: آهنگی که در ساخت آن به رعایت اصول توجه لازم نشده باشد، تنها برای مدتی شنیدنی است و پس از آن ممکن است از خاطرها محو شود.

مسئولیت دست اندرکاران تولید موسیقی در ارتقای هنر موسیقی غیرقابل انکار است

سپهری در بخش دیگری از سخنان خود مسئولیت دست اندرکاران ساخت آهنگ را در ارتقای هنر موسیقی بسیار مهم و غیرقابل انکار ارزیابی کرد و یادآور شد: توجه به سلیقه عمومی مهم است اما نباید در این زمینه آنقدر پیش رویم که هنر خود را فدای سلیقه عموم کنیم و آن را ارزان بفروشیم.

عضو کانون مدرسان موسیقی اضافه کرد: بسیاری از مردم از اصول موسیقی بی خبرند و شاید به همین دلیل باشد که سلیقه آنها در این زمینه افول کرده و هر نوع اثر ارائه شده را به سادگی می پذیرند.

وی یادآور شد: دست اندرکاران تهیه موسیقی در ارتقای کیفی سلیقه عموم در خصوص این هنر تاثیر فراوانی دارند و با ارائه آثار جاودانه و اصولی می توانند این سلیقه را ارتقا بخشند.