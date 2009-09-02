سنت سحرخوانی در کشمیر احیا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محمد رفیق از سحرخوانان کشمیر گفت: شرایط جنگی از میان رفته بنابراین تصمیم گرفتم که این شغل خانوادگی مقدس را از سر بگیرم.

برای سالها حرکت در شب در کشمیر عاملی برای به خطر افتادن جان افراد بود، اما اکنون که روند آرام و کند صلح میان پاکستان و هندوستان در جریان است، آرامش به این منطقه هیمالیایی بازگشته و تنشها تخفیف یافته است.

با کاهش میزان خشونت در منطقه، سحرخوانها فعالیتهای خود را پیش از اذان صبح ادامه می دهند تا مؤمنان را در طول ماه ضیافت الهی بیدار کنند.

عبدالخالق بات سحرخوان 55 ساله گفت: این شغل را امسال آغاز کردم و اعتقاد دارم وضعیت امنیتی بهبود چشمگیری یافته است.

کشمیر به دو بخش تقسیم شده که یک بخش تحت اختیار پاکستان و بخش دیگر متعلق به هندوستان است. بیش از 60 هزار نفر از زمانی که کشمیریها علیه هندوستان مسلح شدند جان خود را از دست دادند.

سنت سحرخوانی در منطقه کشمیر به قرنها پیش باز می گردد. پیشتر سحرخوانها با صدای بلند قرآن می خواندند، در مدح پیامبر اعظم ( ص) شعر می خواندند و سخنرانیهای دیگری در تبیین اهمیت روزه داری ایراد می کردند.

سحرخوانها در کشمیر لباس سنتی منطقه را بر تن کرده و بر طبلی می کوبند و گاهی هم بر نی که از شاخ گوسفند ساخته می شود می‌دمند.

برخی از سحرخوانها اظهار می دارند که این شغل در ماه رمضان منبع درآمد مهمی برای آنها است چرا که بسیاری از مردم به آنها بابت خدماتی که در این ماه انجام داده انعام می دهند.

در پایان ماه رمضان سحرخوانها در هر خانه را می زنند و پول و غذا برای عید فطر جمع می کنند؛ اما عده ای دیگر این کار را تنها برای اجر معنوی آن انجام می دهند.