تصویربرداری "گاوصندوق" از نیمه گذشت

خاطره حاتمی به خبرنگار مهر گفت: مشغول بازی در مجموعه " گاو صندوق" به کارگردانی مازیار میری هستم که تصویربرداری آن از نیمه گذشته است، در این مجموعه نقش دختر فرهاد اصلانی را بازی می‌کنم. فیلم تلویزیونی "در حصار آرزو" به کارگردانی فریدون فرهودی و فیلم سینمایی "همبازی" به کارگردانی غلامرضا رمضانی را آماده پخش دارم.

مجموعه "گاو صندوق" به نویسندگی وتهیه کنندگی مصطفی عزیزی در 30 قسمت برای پخش از شبکه سوم سیما آماده می‌شود. افشین هاشمی، پیام دهکردی، الهام پاوه نژاد، سیروس گرجستانی، سروش صحت، بهاره رهنما، سیامک صفری، سینا رازانی.

دیگر عوامل مجموعه عبارتند از مجری طرح: سیدامید عزیزی، مدیرتصویر برداری: مصطفی احمدیان، طراح صحنه : سیامک احصایی، صدابردار: ساسان نخعی، طراح گریم: مهرداد میر کیانی، مدیر تولید : علی رضا ابوالقاسمی نژاد، برنامه ریز : پریسا گرگین، دستیار اول کارگردان: شکوفه کریمی.

خاطره حاتمی مجموعه‌های "ماه عسل"، "فقط به خاطر تو" و فیلم سینمایی "گرگ و میش" را در کارنامه دارد.