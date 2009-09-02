آخرین شهر مرزی گلستان گازرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامعلی سوسرایی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش پرسش و پاسخ مردم و مسئولان شهرستان افزود: گازرسانی به این شهر در سال 86 و 87 آغاز شده و در سه فاز با سرعت خوبی در حال انجام است و در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: در چهار سال اخیر با توجه به نگاه عدالت محور دولت به مناطق کمتر توسعه یافته 30 درصد اعتبارات این شهرستان در پروژه های اجرایی بخش داشلی برون هزینه شده در حالیکه جمعیت این بخش کمتر از 10 درصد جمعیت شهرستان گنبد کاووس است.

وی خاطرنشان کرد: 30 درصد اعتبارات شهرستان گنبدکاووس در چهار ساله اخیر در بخش داشلی برون هزینه شده است.

سوسرایی با اعلام اهدای یک دستگاه مینی بوس برای رفت و آمد دانش آموزان مدرسه فاطمه قاسمیه بخش داشلی برون توسط استاندار گفت: مهمترین پروژه های بخش داشلی برون، احداث پست 63 کیلوولت واقع در سه راهی داشلی برون، اینچه برون، گنبد و ره آورد سفردولت بوده که قابل توسعه به 220 کیلو ولت است و زمینه استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی و آبزی پروری را در این بخش توسعه خواهد داد.

فرماندار گنبد کاووس با اعلام اینکه 200 هزار نفر مردم شهرستان گنبدکاووس مشمول سهام عدالت شده اند، افزود: در منطقه داشلی برون نیز تقریبا همه روستاییان داشلی برون برای دریافت سهام ثبت نام شده اند و ثبت نام باقیمانده ها نیز توسط دهیاران انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: در چهار سال اخیر 109 پروژه عمرانی در بخش راه وترابری با اعتبار 38 میلیون تومان انجام شده که 38 پروژه راه اصلی و 71 پروژه راه روستایی بوده است.