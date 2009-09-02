اشتغالزایی بخش تعاون 7 برابر سایر بخشها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی دیشب در دومین اجلاس مشترک فراکسیون تعاون مجلس، اتاق تعاون و وزارت تعاون گفت: در روزهای اخیر در مجلس مواضع، چالشها و مولفه های اقتصادی مورد نیاز برای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است..

وزیر پیشنهادی تعاون با اشاره به لزوم جدا کردن حسابهای بخش تعاون از آمارهای ملی، اظهار داشت: تحقق این مسئله مهم طی چند ماه قبل با مصوبه دولت در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه بخش تعاون نیاز به تسهیلات و اعتبارات دارد، تصریح کرد: تعاونیها نشان دادند که برای ایجاد اشتغال نیاز به سرمایه کمتری نسبت به بنگاههای بخش خصوصی و دولتی دارند به نحوی که یک بنگاه کوچک در بخش خصوصی اگر 25 میلیون تومان نیاز داشته باشد همان بنگاه در بخش تعاون با 14 میلیون تومان انجام می شود ولی در عوض اشتغال بخش تعاون نسبت به بخش خصوصی هفت برابر بیشتر محقق می شود.

عباسی با بیان اینکه توانمندی بخش تعاون فراتر از سایر بخشها است، افزود: در حال حاضر 25 درصد اشتغال کشور توسط تعاونیها تامین می شود و من خطاب به تعاونگران می گویم آنچه که ما باید انجام دهیم نیاز به توانمندی دارد.

وزیر تعاون الکترونیکی شدن تعاونیها، ایجاد تعاونیهای سهامی عام و تعاونیهای فراگیر ملی را لازمه بسترسازی برای تحقق سیاستهای بخش تعاون دانست و بیان داشت: تعاونیهای فراگیر ملی در مناطق محروم باید به شکل فراگیر ایجاد شوند.

همچنین سید کاظم دلخوش رئیس فراکسیون تعاون مجلس نیز در این همایش با اشاره به تلاشهای فراکسیون در دوره قبل و جدید مجلس برای تصویب قوانین مرتبط با بخش تعاون، گفت: در مجلس با توجه به اصول 43 و 44 قانون اساسی توجه ویژه ای به بخش تعاون می شود به نحوی که در دوره قبل مجلس در رابطه با این مواد کمیسیون ویژه ای تشکیل دادیم.

دلخوش ادامه داد: در حال حاضر تعاونیها در مراکز تصمیم گیری مجلس، دولت و قوه قضائیه حضور دارند ولی به صورت کلی لازم است تا اتحادیه ها و تعاونیها به حق و حقوق قانونی خود دست یابند.

حسین رحمانی نیا رئیس اتاق تعاون ایران نیز در ادامه این همایش با اشاره به اشتراکات فراکسیون تعاون، وزارتخانه و اتاق تعاون، خاطر نشان کرد: اگر تا پایان سال 93 سهم بخش تعاون به 25 درصد نرسد مشکلات زیادی برای بخش تعاون به وجود می آید.

رئیس اتاق تعاون پیشرفت تعاونیها از طریق توانمند سازی و اجرای برنامه های اصلی آن را خواستار شد و گفت: از مجلس توقع داریم بخش تعاون را مورد حمایت و تقویت قرار دهد.

همچنین در این همایش از تعاونیهای برتر، اتحادیه ها و تعاونیهای فرا استانی در گرایشهای مختلف تعاون از جمله حمل و نقل، کشاورزی، صنعت و فرش دستباف و تعاونیهای زنان تقدیر به عمل آمد.

برخی از این تعاونیها از استانهای سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان رضوی، اصفهان، یزد، فارس، همدان، لرستان، آذربایجان غربی، مازندران، بوشهر، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان بوده اند.