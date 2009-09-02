حضور جان گریشام در جشنواره کتاب ملی واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، انتظار می رود جان گریشام، جیمز پاترسن، مرلین رابینسون، جودی بلوم، ژانت دیاز و جولیا گلاس در این واقعه مهم فرهنگی که در 26 سپتامبر انجام می شود حاضر شوند.



جشنواره کتاب ملی واشنگتن که هر ساله نویسندگان برجسته در آن حضور می یابند به وسیله کتابخانه کنگره امریکا برگزار می‌شود.



این کتابخانه یکی از غنی ترین مخازن جهان دانش محسوب می شود و ارائه دهنده مجموعه ای بی نظیر از کتابهای منتشر شده در سراسر جهان است. بسیاری از منابع این کتابخانه از طریق وب سایت این مرکز و یا از طریق نمایشگاههای تعاملی از جمله جشنواره کتاب ملی واشنگتون در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.



جان گریشام متولد سال ۱۹۵۵ میلادی در آمریکا به عنوان نویسنده رمانهای قضایی پرفروش مطرح است. رمانهای وی به بسیاری از زبانهای زنده دنیا ترجمه شده‌ و از اکثر آنها نسخه سینمایی نیز ساخته شده است. بیشتر کتابهای وی (گاه با چند ترجمه گوناگون) به فارسی نیز برگردانده شده‌اند که از آن جمله می توان به" موکل"، "زمانی برای کشتن"، ا"تاق مجازات"، "وکیل خیابانی"، "پرونده پلیکان" و... اشاره کرد.



