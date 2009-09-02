پیروزی نوشاد عالمیان در اولین گام

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی جوانان از امروز در شهر "فونچال" پرتغال آغاز شد.
نوشاد عالمیان تنها نماینده کشورمان در رقابتهای پرتغال که در گروه A این مسابقات با سه پینگ پنگ باز رقابت می کند، نخستین دیدار خود را مقابل نماینده ژاپن انجام داد و موفق به کسب پیروزی 3 بر 2 شد. "موراماتسو" که رده 135 جهان را در اختیار دارد در ستهای اول و سوم این بازی شکست (4 بر 11) و (8 بر 11) را به عالمیان تحمیل کرد اما در سایر ستها با نتایج (12 بر 10)، (11 بر 7) و (11 بر 5) متحمل شکست شد.
نوشاد عالمیان در دومین بازی خود ساعت 11 (به وقت محلی) با "رودریگو آندراد" پینگ پنگ باز پرتغالی دیدار خواهد کرد و در آخرین مسابقه این مرحله ساعت 14 (به وقت محلی) به مصاف "جواو ملیم" میرود. ملیم نیز به نمایندگی از پرتغال در این رقابتها شرکت کرده است.
دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی جوانان به صورت 3 از 2 برگزار میشود. در این مرحله بازیکنان شرکتکننده در 11 گروه به مصاف هم میروند. مرحله حذفی این پیکارها با صعود نفرات برتر گروهها عصر امروز (چهارشنبه) پیگیری میشود.
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