پیروزی نوشاد عالمیان در اولین گام

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی جوانان از امروز در شهر "فونچال" پرتغال آغاز شد.

نوشاد عالمیان تنها نماینده کشورمان در رقابت‎های پرتغال که در گروه A این مسابقات با سه پینگ پنگ باز رقابت می کند، نخستین دیدار خود را مقابل نماینده ژاپن انجام داد و موفق به کسب پیروزی 3 بر 2 شد. "موراماتسو" که رده 135 جهان را در اختیار دارد در ست‎های اول و سوم این بازی شکست (4 بر 11) و (8 بر 11) را به عالمیان تحمیل کرد اما در سایر ست‎ها با نتایج (12 بر 10)، (11 بر 7) و (11 بر 5) متحمل شکست شد.

نوشاد عالمیان در دومین بازی خود ساعت 11 (به وقت محلی) با "رودریگو آندراد" پینگ پنگ باز پرتغالی دیدار خواهد کرد و در آخرین مسابقه این مرحله ساعت 14 (به وقت محلی) به مصاف "جواو ملیم" می‎رود. ملیم نیز به نمایندگی از پرتغال در این رقابت‎ها شرکت کرده است.

دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی جوانان به صورت 3 از 2 برگزار می‎شود. در این مرحله بازیکنان شرکت‎کننده در 11 گروه به مصاف هم می‎روند. مرحله حذفی این پیکارها با صعود نفرات برتر گروه‏ها عصر امروز (چهارشنبه) پیگیری می‎شود.