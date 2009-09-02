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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۹

پست الکترونیک گوگل قطع شد!

پست الکترونیک گوگل قطع شد!

سرویس پست الکترونیک گوگل شب گذشته (سه شنبه شب) به مدت یکساعت و 45دقیقه به طور کامل قطع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پست الکترونیک گوگل موسوم به جی- میل شب گذشته از ساعت 12:23 به وقت کشورمان به مدت یکساعت و 45 دقیقه از سرویس خارج شد.

آخرین مشکلی که برای گوگل رخ داد مربوطه به ماه می گذشته است. در آن زمان سرویسهای مختلف بزرگترین موتور جستجوی دنیا به مدت حدود یکساعت قطع شدند.

براساس گزارش اکونومیک تایمز، جی- میل سه شنبه شب روی بلاگ خود این پیام را گذاشت: "می دانیم که در این لحظه بسیاری از شما در ورود به سرویس جی- میل دچار مشکل شده اید. امیدواریم که بتوانیم در کوتاه مدت توضیحات مناسبی در این خصوص ارائه کنیم."

عملکرد این سرویس هم اکنون عادی است.

کد مطلب 940548

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