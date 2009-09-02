پست الکترونیک گوگل قطع شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، پست الکترونیک گوگل موسوم به جی- میل شب گذشته از ساعت 12:23 به وقت کشورمان به مدت یکساعت و 45 دقیقه از سرویس خارج شد.

آخرین مشکلی که برای گوگل رخ داد مربوطه به ماه می گذشته است. در آن زمان سرویسهای مختلف بزرگترین موتور جستجوی دنیا به مدت حدود یکساعت قطع شدند.

براساس گزارش اکونومیک تایمز، جی- میل سه شنبه شب روی بلاگ خود این پیام را گذاشت: "می دانیم که در این لحظه بسیاری از شما در ورود به سرویس جی- میل دچار مشکل شده اید. امیدواریم که بتوانیم در کوتاه مدت توضیحات مناسبی در این خصوص ارائه کنیم."

عملکرد این سرویس هم اکنون عادی است.