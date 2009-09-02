تولید پوششهای نانویی دوستدار طبیعت مقاوم به خوردگی در کشور

حسین حسن نژاد مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر تولید پوششهای دوستدار طبیعت را از اهداف این پژوهش نام برد و گفت: برای تولید این نوع پوششها روشهای زیادی به کار برده می شود که از آن جمله می توان به استفاده از پلیمرها اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در این تحقیق از نانو "اکسید سریم" استفاده شده است، افزود: "سریم" مانند مس در طبیعت فراوان یافت می شود از این رو عنصر سریم (ce) برای تولید این پوششها انتخاب شد.

حسن نژاد با تاکید بر اینکه برای تولید پوششهای نانو اکسید سریم دوستدار محیط زیست از دو روش شیمیایی و سل-ژل استفاده شد، اظهار داشت: در روش شیمیایی نمونه مورد نظر در محلول خاصی غوطه ور می شود و پس از انجام واکنشهای شییمایی، پوشش اکسید سریم بر روی آلیاژ کشیده می شود.

وی با بیان اینکه در روش سل-ژل تولید پوشش به روش فیزیکی انجام می شود، ادامه داد: در این روش، نمونه در سل-ژل غوطه ور می شود و پس از بیرون آورن آن به روش فیزیکی عملیاتی بر آن انجام می شود و پوشش مورد نظر بر روی آلیاژ قرار می گیرد.

مجری طرح با اشاره به مزایای این نوع پوششها به مهر گفت: با استفاده از این روش می توان پوششی یکنواخت و بدون ترک تولید کرد. علاوه بر این، این نوع پوششها نسبت به خوردگی مقاومت بالایی دارد.

حسن نژاد با بیان اینکه این نوع پوششها در صنایعی که نیاز به قطعات مقاوم در برابر خوردگی دارند، کاربرد دارد، خاطرنشان کرد: این نوع پوششها در صنایع کاتالیزوری، تولید سنسورهای گاز، پیلهای سوختی، صنایع الکترونیکی و اپتیکی کاربرد دارد.