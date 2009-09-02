همکاری دانشگاه تبریز با مرکز بین المللی علوم و آموزش آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رئیس دانشگاه تبریز پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: هدف از امضای این تفاهمنامه همکاری، تبادل تجربیات علمی و فراهم آوردن زمینه‌های گسترش ارتباطات در جهت توسعه تحقیقات مشترک برای استفاده هر چه بهتر از توانمندی های فیمابین، تربیت دانشجو و همکاری در زمینه برگزاری کنفرانسهای علمی و انتشار مجلات علمی ـ پژوهشی است.

محمدتقی علوی افزود: همکاری در زمینه ایجاد دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه تبریز و به ویژه در پردیس بین الملل ارس دانشگاه تبریز از دیگر موارد این یاداشت تفاهم همکاری به شمار می رود.

وی عنوان کرد: در این خصوص مقرر شد، این همکاری به صورت تربیت دانشجو در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز به صورت مشترک و با اعطای مدرک از طرف دانشگاه تبریز و مرکز بین المللی علوم و آموزش آذربایجان صورت گیرد.

علوی اظهار داشت: در راستای اجرای این تفاهمنامه و همچنین گسترش همکاری های علمی با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی در آذربایجان و ایران مقرر شده است دفاتر ویژه ای در دانشگاه تبریز و مرکز بین المللی علوم و آموزش آذربایجان تاسیس شود.

به گفته رئیس دانشگاه تبریز، بر همین اساس کار گروه تخصصی برای اجرایی کردن بندهای تفاهمنامه و امضا قراردادهای اجرایی تشکیل شده تا بعد از ماه مبارک رمضان و سفر به باکو بخشی مهمی از تفاهمنامه اجرا و در صورت امکان دفتر دانشگاه تبریز در آن محل افتتاح شود.

رئیس مرکز بین المللی علوم و آموزش آذربایجان نیز در این مراسم ضمن ابرازخرسندی از امضای این یادداشت تفاهمنامه همکاری با دانشگاه تبریز عنوان کرد: کشور ایران و آذربایجان و به خصوص شهر تبریز و باکو به واسطه مشترکات تاریخی و فرهنگی مشترک از زمینه مناسبی برای توسعه همکاری های فی مابین برخوردارند.

خلیل قلی اف، با بیان اینکه مرکز بین المللی علوم و آموزش آذربایجان در باکو از طرف دانشگاه های معروف جمهوری آذربایجان، اوکراین و روسیه حمایت می شود، افزود: مرکز بین المللی علوم و آموزش آذربایجان پل ارتباطی با این دانشگاه ها در جهت توسعه همکاری های علمی و بین المللی با اروپا، آمریکا و دیگر کشورهای جهان است.

هم اکنون دانشگاه تبریز با 31 دانشگاه خارجی قرارداد همکاری دارد که از جمله آنها می توان به دانشگاه هایی از کشور فرانسه، انگلستان، چین، روسیه و آذربایجان اشاره کرد که با توجه به مشترکات و نزدیکی کشور آذربایجان به تبریز، دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی جمهوری آذربایجان نقش مهمی در این ارتباط دارند.