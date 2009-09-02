اعلام همکاری کانون پرورش فکری برای تشکیل کتابخانه کودک در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمظفر شجاعی رئیس حوزه ریاست کانون این مطلب را در دیدار با محمد آصف ننگ سخنگوی وزارت معارف افغانستان که خواستار همکاری کانون برای ایجاد یک کتابخانه ویژه برای کودکان بود اعلام کرد و افزود: در صورتی که وزارت معارف یا بخش خصوصی افغانستان در این زمینه پیشقدم شوند و مربیان این مرکز نیز تامین شوند برای هرگونه همکاری آمادگی داریم.

وی به فعالیتهای کانون در این کشور همزبان و هم فرهنگ اشاره کرد و توضیح داد که در سالهای اخیر کانون کتابهای زیادی برای مدرسه‌های افغانستان فرستاده و آثار نویسندگان آن کشور را هم منتشر کرده است کانون همچنین در کنار این فعالیتها کتابهایی به زبان دری هم برای کودکان افغان منتشر کرده است.

شجاعی پیشنهاد کرد مسئولان افغانستان نخست کتابخانه‌ای با حجمی کوچک برای کودکان و نوجوانان ایجاد کنند و در صورتی که این فعالیت ادامه پیدا کرد به دنبال راه‌اندازی مرکزی بزرگ مانند مراکز کانون باشند.

سخنگوی وزارت معارف افغانستان به همراه کارشناس انتشارات و کتاب این وزارتخانه و به دعوت شرکت افست در ایران به سر می‌برند.

در بازدید سخنگوی وزارت معارف افغانستان از مرکز آفرینشهای فرهنگی، هنری کانون در تهران، محمد آصف ننگ این بازدید را بسیار مفید و آموزنده دانست و گفت: ما در زمینه ادبیات کودک در کشور خود در ابتدای کار هستیم و به تازگی نشریه ها و کتابهایی را برای کودکان منتشر می‌کنیم ولی کمبود ابزار و امکانات، باعث می‌شود تا خلاقیتها و ابتکارات رشد نکند و این خود باعث فرار مغزها از کشور ما می‌شود.

محمد آصف ننگ امیدوار است تا کانون زمینه‌ای را برای همکاریهای بیشتر فرهنگی، هنری و آموزشی فراهم کند.

وی گفت: عمده فعالیتهای ما در این زمینه تقلیدی است و ما تمایل داریم این روشها را به جای کشورهای غربی از شما فرا بگیریم و در ابتدا کتابخانه‌ای مستقل هر چند کوچک یا بخشی از یک کتابخانه بزرگ را با همکاری کانون در اختیار کودکان قرار دهیم.

اختصاص صفحه‌های ویژه‌ای برای ایران در مجله‌های کودک و نوجوان افغانستان و رفت و آمد مربیها، آموزگاران و دانش‌آموزان ایران و افغانستان هم از دیگر پیشنهادهای سخنگوی وزارت معارف افغانستان در این بازدید بود.