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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۳۱

"فاصله" پائیز آماده نمایش می‌شود

"فاصله" پائیز آماده نمایش می‌شود

فیلم سینمایی "فاصله" به کارگردانی کامران قدکچیان و تهیه‌کنندگی حبیب الهیاری پائیز آماده نمایش می‌شود.

قدکچیان به خبرنگار مهر گفت: ساخت موسیقی و صداگذاری فیلم به نیمه رسیده و "فاصله" پائیز آماده نمایش می‌شود. پس از آماده شدن فیلم تهیه‌کننده برای اکران آن تصمیم می‌گیرد.

"فاصله" داستانی اجتماعی درباره روابط زن و شوهرها دارد. فرامرز قریبیان، پژمان بازغی، الناز شاکردوست، کتانه افشارنژاد و باران زمانی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه را قربان‌ محمدپور نوشته و کامیار فاروقی مدیر فیلمبرداری، عباس حاجی‌درویش طراح صحنه و لباس، علی علویان صداگذار و مهدی ‌الهیاری چهره‌پرداز این فیلم هستند.

کامران قدکچیان فیلم‌های سینمایی "سوغات فرنگ"، "آواز تهران"، "زخمی"، "بهشت پنهان"، "دیوانه‌وار" و "گردباد" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 940558

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