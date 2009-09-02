قدکچیان به خبرنگار مهر گفت: ساخت موسیقی و صداگذاری فیلم به نیمه رسیده و "فاصله" پائیز آماده نمایش می‌شود. پس از آماده شدن فیلم تهیه‌کننده برای اکران آن تصمیم می‌گیرد.

"فاصله" داستانی اجتماعی درباره روابط زن و شوهرها دارد. فرامرز قریبیان، پژمان بازغی، الناز شاکردوست، کتانه افشارنژاد و باران زمانی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه را قربان‌ محمدپور نوشته و کامیار فاروقی مدیر فیلمبرداری، عباس حاجی‌درویش طراح صحنه و لباس، علی علویان صداگذار و مهدی ‌الهیاری چهره‌پرداز این فیلم هستند.

کامران قدکچیان فیلم‌های سینمایی "سوغات فرنگ"، "آواز تهران"، "زخمی"، "بهشت پنهان"، "دیوانه‌وار" و "گردباد" را در کارنامه دارد.