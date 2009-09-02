راه برای موفقیت پتروشیمی هموار و برای قهرمانی ناهموار است

مصطفی کارخانه شرایط تیم والیبال پتروشیمی در فصل آماده‎سازی مطلوب توصیف کرد و به خبرنگار مهر گفت: تا حدود زیادی ترکیب ایده‎آل لازم برای شرکت در مسابقات لیگ برتر را با جذب بازیکنان مورد نظر یا حفظ نفرات پیشین تیم تشکیل داده‎ایم. ضمن اینکه حضور بازیکن آرژانتینی در ترکیب تیم نیز تا به امروز رضایت‎بخش بوده است.

وی ادامه داد: "مالی" بازیکن آرژانتینی است که از دو هفته پیش تمرینات خود را با تیم پتروشیمی در ماهشهر آغاز کرده است. این بازیکن در این مدت نشان داده که می‎تواند در پست دریافت کننده قدرتی یک مهره قابل اطمینان برای تیم باشد. البته رایزنی‎ها برای جذب بازیکن دوم خارجی همچنان ادامه دارد.

سرمربی تیم والیبال پتروشیمی بندرامام به وجود فاکتورهای لازم برای موفقیت در این تیم اشاره کرد و اظهارداشت: حضور مدیران آشنا به ورزش در راس تیم و صرف بودجه لازم شرایط را برای موفقیت در تیم پتروشیمی کاملا هموار کرده است. شک ندارم که با این تیم می‎توانم پیروزی‎های متوالی و زیادی در رقابت‎های لیگ برتر به دست آورم. در یک کلام اینکه راه برای موفقیت من و تیم جدیدم کاملا هموار است.

کارخانه تاکید کرد: البته به همین اندازه معتقدم که راه دست یابی به قهرمانی سخت و تا حدی ناهموار خواهد بود. قهرمان شدن شرایطی می‎خواهد که خیلی راحت برای هر تیمی در دسترس نخواهد بود. به هرحال تیمی مانند پتروشیمی که با وجود تلاش زیاد طی سال‎های اخیر نتوانسته جایگاه اول رقابت‎ها را به دست آورد باید تلاش بیشتری داشته باشد.

"اما شما با تیم پیکان بارها قهرمان ایران و آسیا شدید؟"

وی در این مورد به خبرنگار مهر گفت: شرایط تیم‎ها با یکدیگر فرق دارد. در پیکان وجود بازیکنان مطرح نقطه قابل اتکایی بود برای به ثمر رسیدن نتیجه تلاش‎ها تا حد قهرمانی. البته قهرمانی در تیم پتروشیمی هم دور از دسترس من و بازیکنان نیست. فقط باید با لحاظ کردن چشم انداز چندساله این هدف را دنبال کرد. از تمام تجربه 26 ساله ای که در مورد تیمداری دارم برای این منظور استفاده می‎کنم.