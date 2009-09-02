حل مشکلات آب و فاضلاب کرج نیازمند علت یابی ریشه ای است

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حوزه آب باید به دنبال پیدا کردن علل اصلی مشکل باشیم و در این زمینه مقطعی و سطحی عمل نکنیم.

وی ادامه داد: همچنین لازم است اقدامات به گونه ای انجام شود که مشکلات آب کاهش یابد، نه اینکه تعداد و پیچیدگی آنها افزایش یابد.

نماینده کرج در خانه ملت بیان کرد: به عنوان نمایندگان کرج آمادگی داریم که مسائل و مواردی که در بخش آبفا به ما محول می شود را پیگیری کرده و با تمام توان در جهت رفع آنها بکوشیم.

اکبریان عنوان کرد: نمایندگان در صورت داشتن عملکرد مطلوب در بخش آب می توانند بسیاری از مشکلات این بخش را کاهش دهند و به همین دلیل برای هر نوع تعامل با شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران در خصوص حل مشکلات یادشده آمادگی داریم.

وی خاطرنشان کرد: برای حل بخشی از مشکلات آب و نیز جبران کمبود منابع آبی، لازم است هرچه سریعتر مدول دوم تصفیه خانه شماره دو کرج راه اندازی و زمینه های لازم برای تحقق آن فراهم شود.

اکبریان یادآور شد: داشتن آب مطلوب حق همه شهروندان است و باید همه تلاش خود را در جهت تحقق این امر به کار گیریم.