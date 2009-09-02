تیم شش نفره کوراش به مسابقات جهانی اعزام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول اردوی آماده سازی این تیم روز گذشته(سه شنبه) پایان یافت و کادر فنی از میان 14 ملی پوش حاضر در اردو، نفرات 6 وزن را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان انتخاب کردند.

مصطفی دلیریان، محسن غفار، ذکریا مرادی، محمد جمالی، حسین قمی و محمدرضا رودکی در اوزان 60- تا 100+ کیلوگرم نفراتی هستند که روی تاتامی جهانی به میدان خواهند رفت. کادر فنی تیم ملی تنها در وزن 100- کیلوگرم نماینده ای را تاکنون معرفی نکرده است.

محمدرضا رودکی قهرمان و نایب قهرمان آسیا و نفر پنجم المپیک 2008 پکن برای اولین بار است که با حضور در اردوی کوراش، به عضویت تیم ملی این رشته در می آید.



رقابتهای کوراش قهرمانی جهان مهرماه در اوکراین برگزار خواهد شد.