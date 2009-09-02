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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۰۴

از سوی کمیته امداد؛

3200 واحد مسکونی به نیازمندان آذربایجان شرقی واگذار شد

3200 واحد مسکونی به نیازمندان آذربایجان شرقی واگذار شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی از واگذاری سه هزار و 200 واحد مسکونی روستایی به نیازمندان این استان خبر داد.

محمدرضا فلسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: این تعداد واحد مسکونی در گرامیداشت هفته دولت به محرومان و مستضعفان ساکن در مناطق روستایی آذربایجان شرقی واگذار شده است.

وی گفت: 800 واحد مسکونی دیگر در روستاهای آذربایجان شرقی احداث می شود که به محض آماده شدن به افراد واجد شرایط واگذار خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی همچنین اظهار داشت: این نهاد احداث و بازسازی 332 واحد مسکونی در مناطق شهری استان را نیز در برنامه دارد که 167 واحد آن تا کنون آماده تحویل به نیازمندان شده است.

فلسفی اضافه کرد: برای احداث واحدهای مسکونی نیازمندان در مناطق شهری آذربایجان شرقی مشکلاتی از قبیل تامین زمین وجود دارد که برای رفع شدن این مشکلات برنامه ریزی می شود.

کد مطلب 940574

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