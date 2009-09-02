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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۵۹

قهرمان رشید:

جشنهای دهه کرامت باید موجب تجلی فرهنگ ناب رضوی شود

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به وجود برخی خرافات در مناطق مختلف که گاهی اوقات مانع تبیین فرهنگ و معارف ناب رضوی می شود، باید از ظرفیت جشنهای دهه کرامت به بهترین شکل برای تجلی فرهنگ ناب رضوی بهره برد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی جشنهای دهه کرامت، این دهه را فرصتی برای تبیین بیشتر موضوع امامت و ولایت خواند و افزود: جشنهای دهه کرامت باید موجب ایجاد فضای نشاط و شادابی در جامعه شود.

وی مرکز ثقل جشنهای دهه کرامت را آستان قدس رضوی اعلام کرد و گفت: تمامی دستگاه های اجرایی، گروه های مرجع و اصناف باید با تمام توان و با رویکردهای مردمی، به شکوه و معرفت این جشنها بیافزایند.

رئیس شورای هماهنگی و برنامه ریزی جشنهای دهه کرامت، خواستار توسعه این جشنها و برنامه های ویژه دهه کرامت به مجموعه مذاهب مختلف شد و اظهار داشت: این جشنها نباید انحصاری باشد، بلکه ضروری است در جهت ایجاد وحدت بیشتر میان مذاهب اسلامی و حتی ادیان الهی توسعه یابد.

رشید تبین و ترویج فرهنگ رضوی را شامل تمامی انسانها دانست و گفت: دانشگاه ها، آموزش و پرورش، حوزه های علمیه، صداوسیما و رسانه ها با استفاده از روشهای هنری می توانند نقش موثری در عمق بخشی و اثرگذاری برنامه های ویژه دهه کرامت و ترویج فرهنگ رضوی ایفا کنند.

وی با اشاره به همزمانی دهه کرامت با کنگره سرداران و 23 هزار شهید خراسان و نمایشگاه کتاب گفت: باید از این فرصت برای خدمت بیشتر به مردم بهره برد زیرا تحقق و ترویج فرهنگ رضوی، جز کمک و خدمت به مردم نیست.

سرپرست استانداری خراسان رضوی، فضاسازی شهری خصوصا در مشهد، برگزاری مسابقات ورزشی و اقداماتی از این دست را به عنوان بخشی دیگر از فعالیتهای مورد تاکید در دهه کرامت عنوان کرد.

در ابتدای جلسه نمایندگان ستادهای ویژه دانش آموزی، اصناف، شهرداری مشهد و بسیج دانشجویی گزارشهایی از فعالیتها و برنامه ریزی های صورت گرفته برای دهه کرامت سال جاری ارائه دادند.

تعداد ستادهای ویژه شورای هماهنگی و برنامه ریزی جشنهای دهه کرامت با تصویب سه ستاد هیئتهای مذهبی، حوزه های علمیه و ستاد روستایی به هشت ستاد ویژه رسید.

کد مطلب 940586

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