جشنهای دهه کرامت باید موجب تجلی فرهنگ ناب رضوی شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی جشنهای دهه کرامت، این دهه را فرصتی برای تبیین بیشتر موضوع امامت و ولایت خواند و افزود: جشنهای دهه کرامت باید موجب ایجاد فضای نشاط و شادابی در جامعه شود.

وی مرکز ثقل جشنهای دهه کرامت را آستان قدس رضوی اعلام کرد و گفت: تمامی دستگاه های اجرایی، گروه های مرجع و اصناف باید با تمام توان و با رویکردهای مردمی، به شکوه و معرفت این جشنها بیافزایند.

رئیس شورای هماهنگی و برنامه ریزی جشنهای دهه کرامت، خواستار توسعه این جشنها و برنامه های ویژه دهه کرامت به مجموعه مذاهب مختلف شد و اظهار داشت: این جشنها نباید انحصاری باشد، بلکه ضروری است در جهت ایجاد وحدت بیشتر میان مذاهب اسلامی و حتی ادیان الهی توسعه یابد.

رشید تبین و ترویج فرهنگ رضوی را شامل تمامی انسانها دانست و گفت: دانشگاه ها، آموزش و پرورش، حوزه های علمیه، صداوسیما و رسانه ها با استفاده از روشهای هنری می توانند نقش موثری در عمق بخشی و اثرگذاری برنامه های ویژه دهه کرامت و ترویج فرهنگ رضوی ایفا کنند.

وی با اشاره به همزمانی دهه کرامت با کنگره سرداران و 23 هزار شهید خراسان و نمایشگاه کتاب گفت: باید از این فرصت برای خدمت بیشتر به مردم بهره برد زیرا تحقق و ترویج فرهنگ رضوی، جز کمک و خدمت به مردم نیست.

سرپرست استانداری خراسان رضوی، فضاسازی شهری خصوصا در مشهد، برگزاری مسابقات ورزشی و اقداماتی از این دست را به عنوان بخشی دیگر از فعالیتهای مورد تاکید در دهه کرامت عنوان کرد.

در ابتدای جلسه نمایندگان ستادهای ویژه دانش آموزی، اصناف، شهرداری مشهد و بسیج دانشجویی گزارشهایی از فعالیتها و برنامه ریزی های صورت گرفته برای دهه کرامت سال جاری ارائه دادند.

تعداد ستادهای ویژه شورای هماهنگی و برنامه ریزی جشنهای دهه کرامت با تصویب سه ستاد هیئتهای مذهبی، حوزه های علمیه و ستاد روستایی به هشت ستاد ویژه رسید.