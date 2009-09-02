ذخیره معدن تیتانیوم قره آغاج 56 میلیون تن اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران، حسین داشبلاقی اظهار داشت: عملیات اکتشافی معدن تیتانیوم قره آغاج دراوایل سال 87 به اتمام رسید و گواهی اکتشاف آن در تاریخ دی ماه 87 دریافت شد.

وی افزود: طبق مصوبات سفر ریاست جمهوری ، انجام مطالعات فنی واقتصادی این طرح به عهده دولت بوده وسپس معدن به بخش غیر دولتی واگذار خواهد شد.

مجری طرح اکتشاف وبهره برداری معدن تیتانیوم قره آغاج درباره چشم انداز اجرای این طرح گفت: معدن تیتانیوم قره آغاج با توجه به ویژگی های منحصر به فرد از نظر قابلیت خاص آن برای تولید تیتانیوم فلزی (فروتیتانیوم) ونیز موقعیت سوق الجیشی آن به دلیل نزدیکی با مرز ترکیه وامکان تولید فروتیتان برای این بازار پرمصرف، اجرای طرح مذکور را بسیار اقتصادی وقابل توجیه می کند.

وی افزود: همچنین کوتاه بودن مراحل تولید محصول در مقایسه با واحد تولیدی مشابه خود (تیتانیوم کهنوج)، امکان ایجاد ارزش افزوده بیشتری خواهد داشت.

داشبلاقی با اشاره به این که بهره برداری از معدن تیتانیوم قره آغاج سرمایه بر بوده و نیازمند دانش فنی بالایی است گفت: تجربه نشان داده بخش خصوصی برای حضور در این گونه معادن پیش قدم نمی شود.