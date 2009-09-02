سرهنگ بهروز رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه سارق کابلهای مخابراتی روز گذشته در حال سرقت کابل در چهارراه جهان کودک تهران دستگیر شدند که پس از تحقیقات مشخص شد این افراد از پیمانکاران شرکت مخابرات هستند.

این اظهارات در حالی از سوی سرهنگ رحیمی مطرح می شود که روز گذشته افسر گشت کلانتری 103 گاندی به کارگری مشکوک شد که در حال کار با کابلهای مخابراتی بود. افسر پلیس متوجه شد که از درون چاله‌های مخابرات صدای بریدن کابل می‌آید اما سارقان اعلام کردند در حال انجام امور کاری خود هستند.

این سارقان کابلهای قطور مخابراتی را در اندازه‌های دو متری بریده و آنها را به درون وانت نیسانی که 100 متر پایین‌تر از محل سرقت پارک شده بود منتقل می‌کردند.

سرهنگ رحیمی در این باره به مهر گفت: افسر مذکور متوجه می شود که شماره پلاک خودرو سارقان نیز مخدوش است و شماره پلاک جلو و عقب خودروی مورد نظر با یکدیگر تفاوت دارد. به همین علت صاحب خودرو به همراه سرنشینان آن برای تحقیقات به کلانتری منتقل شدند.

رئیس کلانتری 103 گاندی افزود: در بازجویی و تحقیقات به عمل آمده مشخص شد این افراد پیمانکار مخابرات هستند و با سوء استفاده از شغل خود اقدام به سرقت کابلهای مخابراتی کرده اند و کابلها را با قیمت پایینی به مالخران می‌فروختند تا با ذوب کردن آنها، مس موجود آن را استخراج کنند.