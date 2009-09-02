‌بازار در ماه رمضان امسال وضعیت آرامی را تجربه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح در جمع خبرنگاران افزایش همزمان قیمت برنج خارجی و کاهش برنج داخلی را رد کرد و گفت: ‌ایجاد چنین رابطه ای میان قیمت برنج خارجی و داخلی، غیرمنطقی و خارج از دسترس است.



معاون وزیر بازرگانی در خصوص افزایش قیمت خرما اظهارداشت: ‌برخی وقوع طوفان را علت اصلی کاهش تولید خرما و افزایش قیمت آن عنوان می کنند. وی همچنین تصریح کرد: توزیع شیر یارانه ای همچنان ادامه دارد.



مفتح با مثبت ارزیابی کردن وضعیت بازار کالا در ماه مبارک رمضان، گفت: بازار عرضه و توزیع کالا در ماه مبارک رمضان امسال نسبت به سالهای قبل ، روزهای آرامی را می گذراند.



وی خاطرنشان کرد: در این راستا، ‌تعداد کالاهایی که امسال با افزایش قیمت مواجه شده اند، بسیار کمتر از سال گذشته بود، این درحالی است که به جز مواد پروتئینی که سیر منفی را به خود گرفت. بازار در برخی اقلام از جمله گوشت قرمز و مرغ افزایش قیمت را تجربه کرد که با تمهمیدات وزارت بازرگانی از جمله توزیع گسترده گوشت قرمز سیر صعودی قیمت متوقف شد.



مفتح گفت: ‌شکر در هفته های گذشته اندکی افزایش قیمت را تجربه کرد که در این بخش، وزارت بازرگانی وارد عمل شده و با توزیع میان مصرف کنندگان اصلی شکر، ‌قیمت را مهار کرد.



معاون وزیر بازرگانی افزود:‌ قیمت کالاها و اقلام اساسی مورد نیاز مردم در سال جاری نسبت به سه تا چهار سال گذشته بسیار مناسبت تر بوده است.



مفتح علت اصلی تعادل در بازار عرضه و تقاضا را برگزاری فروشگاههای عرضه مستقیم کالا دانست.

