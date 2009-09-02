به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه نشستها در قالب مباحث عقیدتی، امام‌شناسی، تفسیر عمومی و احکام در کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور برای اعضای کانونها برگزار می‌شوند.

این جلسات با هدف تبیین مباحث اعتقادی به جوانان و نوجوانان در ماه مبارک رمضان در 30 استان کشور در کنار برپایی 2800 سفر‌ه‌ کریمانه در مساجد کشور برگزار خواهند شد .

برگزاری 6 هزار جلسه ختم قرآن کریم و تفسیر آن، برپایی 168 نمایشگاه قرآن، ارسال 14 هزار و 925 جلد کتاب قرآن کریم و ادعیه، برگزاری 12 هزار مسابقه فرهنگی با موضوعات نماز، تفسیر، کتاب و کتابخوانی، از دیگر فعالیتهای ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در ماه رمضان هستند.