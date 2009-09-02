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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۰۶

طی ماه مبارک رمضان/

بیش از 1800 نشست در کانونهای فرهنگی مساجد برگزار می‌شود

بیش از 1800 نشست در کانونهای فرهنگی مساجد برگزار می‌شود

طی ماه مبارک رمضان، بیش از 1800 نشست آموزشی در کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه نشستها در قالب مباحث عقیدتی، امام‌شناسی، تفسیر عمومی و احکام در کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور برای اعضای کانونها برگزار می‌شوند.

این جلسات با هدف تبیین مباحث اعتقادی به جوانان و نوجوانان در ماه مبارک رمضان در 30 استان کشور در کنار برپایی 2800 سفر‌ه‌ کریمانه در مساجد کشور برگزار خواهند شد .

برگزاری 6 هزار جلسه ختم قرآن کریم و تفسیر آن، برپایی 168 نمایشگاه قرآن، ارسال 14 هزار و 925 جلد کتاب قرآن کریم و ادعیه، برگزاری 12 هزار مسابقه فرهنگی با موضوعات نماز، تفسیر، کتاب و کتابخوانی، از دیگر فعالیتهای ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در ماه رمضان هستند.

کد مطلب 940607

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