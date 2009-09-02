ابراز امیدواری البرادعی به آغاز گفتگوهای تهران - واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر،"محمد البرادعی " در مصاحبه با شبکه خبری بی.بی.سی اظهار داشت: امیدورام مذاکرات تهران - واشنگتن بر اساس پیشنهاد مطرح شده از سوی "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا آغاز شود.

این درحالی است که اخیرا منابع خبری از عدم وجود استراتژی خاصی توسط آمریکا در قبال ایران خبر داده بودند. بر این اساس واشنگتن پس از تحولات اخیر در ایران با درک اینکه سیاست مهار و فشار بر تهران دیگر نتیجه ندارد به اتخاذ مسیر گفتگو با این کشور می اندیشد.

از طرفی البرادعی از برخورد مبالغه آمیز کشورهای غربی با توانایی های هسته ای ایران انتقاد کرد. وی افزود: آنچه که درباره دستیابی ایران به بمب هسته ای توسط برخی از کشورها گفته می شود، صحت ندارد.

از سوی دیگر "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز گذشته از آماده شدن بسته جدید پیشنهادی تهران درباره موضوع هسته ای این کشور خبر داد.

همچنین "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه روز گذشته حل موضوع هسته ای ایران را تنها از راه دیپلماسی ممکن دانسته بود.

این در حالی است که امروز چهارشنبه قرار است کشورهای 1+5 در فرانکفورت دور هم جمع می شوند تا آخرین تحولات موضوع هسته ای ایران را بررسی کنند.