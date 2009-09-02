توسعه بی رویه ارومیه را از پیشرفتی مناسب بازداشته است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم بازیان صبح چهارشنبه در آیین بهره برداری از تقاطع غیر همسطح شهید قهاری به همراه سایر پروژه های عمرانی به ارزش بالغ بر 26 میلیارد ریال افزود: شهرداری ارومیه با تمام توان، خدمت با سرعت و ارایه خدمات در وسعت شهر با ارتقای کیفی بیش از پیش را به عنوان راهبردی در دستور کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به کمبود منابع و درآمد شهرداری و انتقاد از توجه ناچیز دولتها به شهرداری ها گفت: با وجود توجه دولت نهم به مدیریت شهری، هنوز شهرداری ها تشنه توجه بیش از پیش هستند.

بازیان با تاکید بر ضرورت توجه بیش از پیش به عمران و آبادانی شهرها بیان داشت: ما مدعی داشتن شهری با ویژگیهای اسلامی ایرانی هستیم که شهر ارومیه در حال حاضر به جایگاهی که تمام ویژگیهای آن را داشته باشد، نرسیده است و خدمات بیش از پیش را می طلبد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه بی رویه جمعیت، توسعه بی رویه شهر و عدم تخصیص اعتبار درخور به عمران شهری از جمله مواردی است که تاکنون ارومیه را از پیشرفت درخور این شهر و شهروندان باز داشته است.

وی خواستار توجه ویژه دولت به شهر ارومیه به عنوان ویترین و نماینده ایران در رابطه با کشورهای مرزی شد و تاکید کرد: کلانشهر شدن افتخار نیست بلکه باید کلان نگر باشیم تا موجبات توسعه و آبادانی شهر را فراهم سازیم.

این مسئول کلانشهر شدن را عاملی برای توجه به پیش بینی و پیشگیری از مسائل و معضلاتی عنوان کرد که کلانشهرهای دیگر با آن موجه هستند.

بازیان در ادامه سخنانش با اشاره به پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید قهاری اظهار داشت: این تقاطع غیرهمسطح بعد از حدود پنج ماه فعالیت مداوم عمرانی و با صرف بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار، مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی میزان اعتبار اختصاص یافته به این طرح را 80 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از این میزان 50 میلیارد ریال برای هزینه اجرایی و جابجایی تاسیسات هزینه شده و 30 میلیارد ریال باقی مانده نیز برای آزادسازی معارضین ملکی استفاده خواهد شد.

بازیان با اعلام اینکه این تقاطع در تسهیل ترافیک محور شرق و غرب ارومیه نقش مهم و تاثیرگذاری ایفا می کند.

وی زمان بندی اولیه اجرای این پروژه را حدود هشت ماه عنوان کرد و افزود: با وجود مشکلاتی در اجرای پروژه، توانستیم سه ماه پیش از موعد مقرر، عملیات اجرایی و ساخت تقاطع غیرهمسطح شهید قهاری را به اتمام رسانده و آن را برای عبور و مرور وسایط نقلیه آماده کنیم.

شهردار ارومیه در پایان گفت: در طول اجرای این پروژه، بی سابقه ترین انسداد ترافیکی در یکی از مهمترین معابر شهری ارومیه اتفاق افتاد که باید از این جهت، به ویژه از تحمل مردم ارومیه تقدیر کرد.

استاندار آذربایجان غربی هم در این مراسم یکی ازمهمترین دغدغه های مدیریت استان در چهار سال اخیر نحوه تعامل شوراها با یکدیگر بود که با مدیریت مناسب آنها و همکاری اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا توانستیم اتحاد و همدلی را به عنوان یک اصل در بین اعضای شوراها نهادینه کنیم.

رحیم قربانی ساماندهی ورودی های شهرهای استان به ویژه ارومیه را یکی از نمادهای توسعه شهری در استان عنوان کرد و ادامه داد: امروز ورودی های شهر ارومیه سامان یافته اند به طوریکه مسافران و شهروندان از آنها ابراز رضایت می کنند.

مهدی کلهر، مشاور رئیس جمهور نیز در این آیین با ابراز رضایت از پروژه های انجام شده در ارومیه گفت: ارومیه در سالهای اخیر رشد زیادی کرده و مسئولان استان توانسته اند فعالیت های مناسبی در جهات مختلف صنعتی ، تولیدی ، خدماتی و عمرانی در این شهر انجام دهند.