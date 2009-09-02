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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۳۶

لاریجانی:

مدرک تحصیلی کامران دانشجو مشکلی ندارد

مدرک تحصیلی کامران دانشجو مشکلی ندارد

رئیس مجلس شورای اسلامی در هنگام دفاع کامران دانشجو از برنامه هایش در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس گزارش کمیسیون آموزش صحت مدرک تحصیلی کامران دانشجو برای مجلس روشن شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی صبح چهارشنبه در مراسم رأی اعتماد به وزیران دولت دهم درباره شایعاتی در خصوص مدرک دکتری وزیر پیشنهادی علوم دولت دهم گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بررسی مدارک کامران دانشجو را در دستور کار قرار داد و گزارش خود را نیز ارائه کرد و اکنون برای ما مسجل شده است که مشکلی در مدرک وجود ندارد.

وی افزود: وزیر علوم پیشنهادی مراحل استادیاری، دانشیاری و استادی را گذرانده است و در زمان تحصیل در دوره دکتری در انگلیس با فتوای رهبر کبیر انقلاب درباره سلمان رشدی مواجه شده که یکی دو هفته مانده به دفاع از پایان نامه اخراج می شود اما دفاع را در داخل ایران گذرانده و موفق به اخذ دانشنامه شده است.

کد مطلب 940619

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