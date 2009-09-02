به گزارش خبرگزاری مهر، "حسین صفایی" افزود: 118 غرفه در بازارهای سازمان میادین، شیر یارانه‌ای عرضه می‌کنند که با افزایش میادین و بازارها تعداد این غرفه‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

این مقام مسئول در شهرداری تهران افزود: در حال حاضر در مجموع روزانه نزدیک به 190 هزار لیتر شیر در کل میادین سازمان، شیر یارانه‌ای عرضه می‌شود.

مدیرعامل سازمان میادین با بیان اینکه شفاف بودن سیستم توزیع شیر یارانه‌ای در میادین و بازارها از طریق نظارت دقیق بر غرفه عرضه شیر یارانه‌ای ازعوامل موفقیت سازمان میادین در عرضه این محصول است بیان داشت: طبق بررسی‌های انجام شده روزانه بیش از 90 هزار نفر از شهروندان شیر یارانه‌ای مورد نیاز خود را ازطریق بازارهای سازمان میادین تامین می‌کنند.

صفایی همچنین با اشاره به اینکه در غرفه‌های عرضه شیر یارانه‌ای دیگر محصولات لبنی نیز عرضه می‌شوند خاطرنشان کرد: بر اساس نظرسنجی انجام شده بیش از 87 درصد شهروندان نیز از روش توزیع شیر یارانه‌ای در میادین و بازارها رضایت داشته‌اند.