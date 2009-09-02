احتمال ادامه بررسی صلاحیت وزیران در روز پنجشنبه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد رضا میرتاج الدینی عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان جلسه ظهر امروز چهارشنبه مجلس و پس از به صدا درآمدن زنگ از نمایندگان خواست برای فردا برنامه کاری نداشته باشند.

وی احتمال داد جلسه نهایی بررسی صلاحیت وزیران و رای اعتماد به پنجشنبه صبح موکول شود . بررسی صلاحیت وزیران در مجلس از روز یکشنبه هفته جاری آغاز شده است . طبق آیین نامه مجلس ، نمایندگان برای رای اعتماد به کابینه پیشنهادی 36 ساعت کاری فرصت دارند که تاکنون حدود 25 ساعت از آن سپری شده است .

میرتاج الدینی همچنین به نمایندگان اعلام کرد به علت تقارن شب های قدر مجلس چهارشنبه آینده جلسه علنی نخواهد داشت و جلسات علنی هفته آینده روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه برگزار خواهد شد.