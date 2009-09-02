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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

میرتاج الدینی اعلام کرد:

احتمال ادامه بررسی صلاحیت وزیران در روز پنجشنبه

احتمال ادامه بررسی صلاحیت وزیران در روز پنجشنبه

یک عضو هیئت رئیسه مجلس از احتمال برگزاری جلسه علنی مجلس برای ادامه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد رضا میرتاج الدینی عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان جلسه ظهر امروز چهارشنبه  مجلس و پس از به صدا درآمدن زنگ از نمایندگان خواست برای فردا برنامه کاری نداشته باشند.

وی احتمال داد جلسه نهایی بررسی صلاحیت وزیران و رای اعتماد به پنجشنبه صبح موکول شود . بررسی صلاحیت وزیران در مجلس از روز یکشنبه هفته جاری آغاز شده است . طبق آیین نامه مجلس ، نمایندگان برای رای اعتماد به کابینه پیشنهادی 36 ساعت کاری فرصت دارند که تاکنون حدود 25 ساعت از آن سپری شده است .

میرتاج الدینی همچنین به نمایندگان اعلام کرد به علت تقارن شب های قدر مجلس چهارشنبه آینده جلسه علنی نخواهد داشت و جلسات علنی هفته آینده روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 940625

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