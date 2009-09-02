اعزام نمایندگان کره شمالی به چین/گسترش روابط دوجانبه محور گفتگوها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه چین اعلام کرد که هیئت نمایندگی کره شمالی به سرپرستی معاون وزارت خارجه این کشور روز سه شنبه به منظور گرامیداشت شصتمین سالگرد آغاز گفتگوهای دیپلماتیکی میان دو کشور وارد پکن شد.

سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری اعلام کرد که دو طرف در این نشست به گسترش روابط دوجانبه و مسائل مربوط به منافع مشترک دو کشور خواهند پرداخت.

در همین حال چین بر از سرگیری مذاکرات منطقه ای در مورد برنامه ساخت تسلیحات هسته ای کره شمالی تاکید کرده است.

به گزارش رویترز، کره شمالی در ماه مه پس از آزمایش مکرر هسته ای با اعمال تحریمهای شدید شورای امنیت علیه این کشور مواجه شد.