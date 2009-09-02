دانشمندان و مشاهیر کرجی در طی تاریخ به جهان معرفی نشده اند

مدیر موزه مردم شناسی و اسناد و نسخ خطی کرج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کرج از دیرباز دانشمندان و محققان زیادی را در دامان خود پرورش داده و نکات درخشان فراوانی در مورد گذشته علمی این شهرستان وجود دارد که در خصوص آنها اطلاع رسانی کافی صورت نگرفته است.

فتاحیان ادامه داد: به عنوان مثال در قرن چهارم یک دانشمند و ریاضیدان کرجی به نام "ابوبکر حسن بن حاسب کرجی" می زیسته که زحمات علمی فراوانی کشیده اما کمتر کسی از نام و فعالیتهای وی خبر دارد.

مدیر موزه تاریخ کرج بیان کرد: به زودی قرار است کنگره سراسری بزرگداشت دانشمند یادشده برگزار شود که هدف از آن آشنایی دانشمندان و محققان با این ریاضیدان و نیز آشنایی با گذشته علمی کرج است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه اطلاع رسانی مطلوبی در زمینه معرفی توانمندیها و نکات درخشان کرج در طول تاریخ، صورت نگرفته و نه تنها مردم ایران بلکه بسیاری از کشورهای جهان از این توانمندیها بی خبرند.

اجازه ندهیم کرج تنها به عنوان یک شهرستان پرمعضل در کشور معرفی شود

فتاحیان در بخش دیگری از سخنان خود نیز اضافه کرد: لازم است مسئولان ذیربط همه تلاش خود را در جهت معرفی گذشته درخشان کرج به کار گیرند و اجازه ندهند این شهرستان تنها به عنوان یک شهرستان پرمعضل در کشور معرفی شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر، بسیاری کرج را تنها یک شهرستان پرمشکل می دانند، درحالیکه اینگونه نیست و نکات فراوان درخشانی نیز در مورد آن وجود دارد.

احیای گذشته فرهنگی کرج ضرورت است

فتاحیان عنوان کرد: احیای گذشته فرهنگی کرج ضرورت دارد و باید به آن به عنوان یک الزام نگاه کنیم.

مدیر موزه اسناد و نسخ خطی کرج افزود: احیای گذشته فرهنگی کشورها و مناطق مختلف در حل بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی آنها تاثیر دارد که این امر ضرورت این احیا را بیش از پیش آشکار می کند.

فتاحیان خاطرنشان کرد: تعامل مطلوب همه دستگاهها و ادارات ذیربط کرج برای معرفی گذشته تاریخی درخشان کرج ضرورت دارد و بدون آن نمی توانیم در این مسیر موفق عمل کنیم.

شرایط لازم برای معرفی توانمندیهای علمی معاصر کرج ایجاد شود

فتاحیان در آخرین بخش سخنان خود نیز بیان کرد: لازم است شرایط لازم برای معرفی توانمندیهای علمی معاصر کرج نیز ایجاد شود و از این امر غافل نشویم.

وی ادامه داد: در کنار معرفی گذشته علمی کرج باید به معرفی توانمندیهای علمی معاصر کرج نیز پرداخته شود و به یاد داشته باشیم کرج تنها در طی تاریخ توانمند نبوده، بلکه اکنون نیز در بسیاری از زمینه های علمی سرآمد است.

فتاحیان از برپایی موزه مشاهیر کرج به عنوان امری بسیار مطلوب نام برد و خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود این موزه در معرفی بسیاری از توانمندیها و نکات درخشان کرج تاثیر فراوانی داشته باشد که این امر ضرورت توجه به برپایی این اموزه را بیش از پیش آشکار می کند.