نقد کتاب شوهانی در فرهنگسرای کودک

به گزارش خبر نگار مهر، در این جلسه که از ساعت 16:30 دقیقه آغازمی‌شودعلی اسداللهی،علیرضا بهنام، ابوالفضل پاشا، فریاد شیری و پویا عزیزی به عنوان منتقد حضور خواهند داشت.

نقد چهارمین مجموعه شعر شوهانی از سلسله جلساتی است که با عنوان "دوشنبه های شعر" به اهتمام فرهنگسرای کودک و به کوشش ابوالفضل پاشا از چندی پیش آغاز شده است.



این جلسه ها تا کنون در موضوعاتی همچون نقد و بررسی کتاب "یک سیب در سه دیس"سروده محمد آشور، گذری در شعر دهه هفتاد، نقد و بررسی کتاب "به وقت البرز" سروده مهرنوش قربانعلی، دفاع از شعر دهه هشتاد و شعرخوانی شاعران امروز تشکیل شده اند.



این جلسات دوشنبه هر هفته رأس ساعت 16:30 تشکیل می شود. نیمی از برنامه به موضوع معین همان روز اختصاص دارد و در بخش بعدی شاعران حاضر در جلسه جدیدترین شعرهای خود را می خوانند.



فرهنگسرای کودک درخیابان دکتر شریعتی، روبروی خیابان دولت ، کوچه امامزاده واقع شده است.