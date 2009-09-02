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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۳۳

نقد کتاب شوهانی در فرهنگسرای کودک

مجموعه شعر "ویرگولها به کنار! آمدنم آمده «تو» ببیند" سروده آفاق شوهانی دوشنبه 16 شهریور ماه در فرهنگسرای کودک نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبر نگار مهر، در این جلسه که از ساعت  16:30 دقیقه آغازمی‌شودعلی اسداللهی،علیرضا بهنام، ابوالفضل پاشا، فریاد شیری و  پویا عزیزی به عنوان منتقد حضور خواهند داشت.

نقد چهارمین مجموعه شعر شوهانی از سلسله جلساتی است که  با عنوان "دوشنبه های شعر" به اهتمام فرهنگسرای کودک و به کوشش ابوالفضل پاشا از چندی پیش آغاز شده است.

این جلسه ها تا کنون در موضوعاتی همچون  نقد و بررسی کتاب "یک سیب در سه دیس"سروده محمد آشور، گذری در شعر دهه هفتاد، نقد و بررسی کتاب "به وقت البرز" سروده مهرنوش قربانعلی، دفاع از شعر دهه هشتاد و شعرخوانی  شاعران امروز تشکیل شده اند.

این جلسات دوشنبه هر هفته رأس ساعت 16:30 تشکیل می شود. نیمی از برنامه به موضوع معین همان روز اختصاص دارد و در بخش بعدی شاعران حاضر در جلسه جدیدترین شعرهای خود را می خوانند.

فرهنگسرای کودک درخیابان دکتر شریعتی، روبروی خیابان دولت ، کوچه امامزاده واقع شده است.

کد مطلب 940633

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