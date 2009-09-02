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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

مدیرکل تعاون گیلان:

90 میلیارد ریال برای طرحهای تعاونی در گیلان سرمایه گذاری شد

90 میلیارد ریال برای طرحهای تعاونی در گیلان سرمایه گذاری شد

رشت - خبرگزاری مهر: ولی الله نمایشی گفت: برای اجرای 67 طرح تعاونی 90 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل تعاون استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعاونی ها در بخشهای کشاورزی، صنعتی، مواد غذایی، پوشاک و مسکن از محل مشارکتهای مردمی و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری و برای 622 نفر شغل ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه از پارسال تاکنون 576 شرکت تعاونی در گیلان با عضویت 10هزار و 750 نفر و سرمایه اولیه 800 میلیون ریال تشکیل شده است، اظهارداشت: در صورتیکه این تعاونی ها بتوانند تسهیلات دریافت کنند برای دوازده هزارنفر شغل ایجاد می شود.

نمایشی همچنین از پیشرفت 50 درصدی پروژههای مسکن مهر در استان خبرداد وادامه داد: از 35 هزار متقاضی مسکن مهر در استان گیلان برای 17 هزار متقاضی اقدامات آماده سازی زمین وعقد قرارداد انجام شده است.

کد مطلب 940635

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