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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۴۶

لیگ برتر بسکتبال/

"نناد کردزیچ" فردا به ایران می‌آید / نهایی شدن حضور 5 بازیکن در پتروشیمی

"نناد کردزیچ" فردا به ایران می‌آید / نهایی شدن حضور 5 بازیکن در پتروشیمی

"نناد کردزیچ" سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی روز پنجشنبه به منظور بر عهده گرفتن هدایت این تیم برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور به ایران سفر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مربی صربستانی سال پیش با همین تیم پتروشیمی بندرامام و بعد از مهرام، ذوب آهن و صبامهر عنوان چهارم رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‌های کشور را به دست آورد.

وی که برای مدت یک سال دیگر قرارداد خود را با ماهشهری‎ها تمدید کرده است فردا (پنجشنبه) به ایران سفر می‎کند تا تمرینات بازیکنان تیمش را برای شرکت در فصل آتی رقابت‎های لیگ برتر زیر نظر بگیرد.

سعید داورپناه، امیر امینی، مجتبی بردبار، آرمین الله وردی و محمد جمشیدی بازیکنانی هستند که حضور آنها در ترکیب تیم پتروشیمی بندرامام نهایی شده است. این 5 بازیکن با انعقاد قرارداد یک ساله تیم بسکتبال پتروشیمی را در لیگ 88 همراهی می‌کنند.

تیم بسکتبال پتروشیمی از هفته آینده در شهرکرد تمرینات خود را دنبال می‌کند.

کد مطلب 940636

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