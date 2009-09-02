به گزارش خبرنگار مهر، این مربی صربستانی سال پیش با همین تیم پتروشیمی بندرامام و بعد از مهرام، ذوب آهن و صبامهر عنوان چهارم رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‌های کشور را به دست آورد.

وی که برای مدت یک سال دیگر قرارداد خود را با ماهشهری‎ها تمدید کرده است فردا (پنجشنبه) به ایران سفر می‎کند تا تمرینات بازیکنان تیمش را برای شرکت در فصل آتی رقابت‎های لیگ برتر زیر نظر بگیرد.

سعید داورپناه، امیر امینی، مجتبی بردبار، آرمین الله وردی و محمد جمشیدی بازیکنانی هستند که حضور آنها در ترکیب تیم پتروشیمی بندرامام نهایی شده است. این 5 بازیکن با انعقاد قرارداد یک ساله تیم بسکتبال پتروشیمی را در لیگ 88 همراهی می‌کنند.

تیم بسکتبال پتروشیمی از هفته آینده در شهرکرد تمرینات خود را دنبال می‌کند.