به گزارش خبرنگار مهر، این مربی صربستانی سال پیش با همین تیم پتروشیمی بندرامام و بعد از مهرام، ذوب آهن و صبامهر عنوان چهارم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور را به دست آورد.
وی که برای مدت یک سال دیگر قرارداد خود را با ماهشهریها تمدید کرده است فردا (پنجشنبه) به ایران سفر میکند تا تمرینات بازیکنان تیمش را برای شرکت در فصل آتی رقابتهای لیگ برتر زیر نظر بگیرد.
سعید داورپناه، امیر امینی، مجتبی بردبار، آرمین الله وردی و محمد جمشیدی بازیکنانی هستند که حضور آنها در ترکیب تیم پتروشیمی بندرامام نهایی شده است. این 5 بازیکن با انعقاد قرارداد یک ساله تیم بسکتبال پتروشیمی را در لیگ 88 همراهی میکنند.
تیم بسکتبال پتروشیمی از هفته آینده در شهرکرد تمرینات خود را دنبال میکند.
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