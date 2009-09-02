اختصاص 55 میلیارد ریال برای جبران عقب ماندگی مناطق عشایری لالی

کریم حاجی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این اعتبار از محل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به این اداره کل برای شهرستان لالی ابلاغ شده که به هشت پروژه عمرانی در حال اجرا اختصاص یافته است.

وی در خصوص این هشت پروژه در حال اجرا گفت: احداث جاده فرج آباد سربی،‌ هارکله، علی‌آباد، آرپناه، چشمه شاه و احداث جاده بابا روزبهان و تامین آب آشامیدنی منطقه علی آباد پروژه های در دست اجرای این اداره کل در شهرستان لالی هستند.

حاجی‌پور افزود: با اجرای این پروژه‌ها بیش از هزار و 750 خانوار از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد

مدیرکل امور عشایر استان خوزستان همچنین گفت: تاکنون بیش از 95 درصد از جمعیت عشایری استان که مشمول دریافت سهام عدالت بوده اند سود سهام خود را دریافت کرده اند.

حاجی پور افزود: در حال حاضر 23 هزار خانوار عشایری با جمعیتی بالغ بر 140 هزار نفر در استان خوزستان مستقر هستند که از این تعداد 21 هزار و 475 خانوار برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: 85 هزار نفر از عشایر استان تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت کرده اند و تنها پنج درصد از خانوارهای عشایری مشمول، موفق به اخذ سود سهام عدالت نشده اند.

حاجی پور وجود مشکل در کد بانکی این افراد را دلیل اصلی عدم دریافت سود سهام عدالت عنوان کرد و خاطرنشان کرد: این افراد می توانند با در دست داشتن مدارک مربوطه به بانکهای عامل مراجعه و نسبت به دریافت سود سهام عدالت خود اقدام کنند.