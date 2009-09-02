وضعیت استفاده از پیشکسوتان ورزش در لرستان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سیدرضا دهناد پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای عالی ورزش لرستان در محل استانداری اظهار داشت: باید تنگ نظری هایی که در زمینه استفاده از پیشکسوتان در این استان وجود دارد در راستای توسعه ورزش لرستان از میان برود.

وی بیان کرد: باید از همه ظرفیتها به ویژه نخبگان ورزش و پیشکسوتان قدیمی رشته های مختلف ورزشی در استان استفاده شود و هیئتهای ورزشی باید در این راستا تلاش بیشتری به خرج دهند.

غفلت از سالم سازی محیط های ورزشی

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی استانداری لرستان عنوان کرد: نکته ای که در حال حاضر در کشور و استان باید مورد توجه قرار گیرد ضرورت توجه ویژه به سالم سازی محیطهای ورزشی است که تاکنون از این مسئله غفلت شده است.

دهناد یادآور شد: در حال حاضر آنچه جامعه به آن نیاز دارد ارتقا اخلاقی بیشتر در محیطهای ورزشی است که باید برنامه ریزی بیشتری در این حوزه انجام شود.

وی همچنین از وضعیت توزیع اعتبارات در حوزه ورزش در گذشته انتقاد کرد و گفت: در گذشته یک مکانیزم مشخصی در زمینه توزیع اعتبارات و نظارت بر نحوه هزینه اعتبارات در حوزه ورزش وجود نداشته است.

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی استانداری لرستان پیشنهاد کرد که در قالب یک برنامه پنج ساله نیازمندی ها و وضعیت توزیع اعتبارات حوزه ورزش استان تهیه و ارائه شود.

با توزیع بی ضابطه اعتبارات در حوزه ورزش، برخورد می شود

دهناد با تاکید بر اینکه با توزیع و هزینه بی ضابطه اعتبارات در حوزه ورزش برخورد خواهد کرد، افزود: باید در این برنامه مدون فعالیتها و ریزکارها آنالیز شود و پس از تدوین این برنامه به حوزه برنامه ریزی استانداری ارائه شود.

وی همچنین خواستار توجه ویژه به ورزش آموزش و پرورش شد و عنوان کرد: خزانه اصلی ما در ورزش، مدارس هستند که باید در شناسایی نخبگان و توجه به همه ابعاد حوزه ورزش در آموزش و پرورش توجه شود.

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی استانداری لرستان همچنین با اشاره به برگزاری سومین دوره از المپیاد ایرانیان، بیان داشت: باید بر روی نقاط قوت و ضعف المپیادهای گذشته کار و بررسی بیشتری صورت گیرد.

حضور کمرنگ بانوان لرستانی در المپیادها نیازمند بازنگری است

دهناد با اشاره به اینکه حضور بانوان لرستانی در المپیادها کمرنگ است، بر ضرورت برنامه ریزی در این حوزه تاکید کرد و یادآور شد: دفتر امور بانوان استانداری، آموزش و پرورش و استانداری لرستان می توانند در این زمینه کمکهای بیشتری داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت فعالیت بر روی رشته هایی که لرستان احتمال موفقیت بیشتری در المپیاد سوم ایرانیان خواهد داشت، افزود: همچنین ما باید با توجه به زیرساختهای خود برای میزبانی المپیادها تلاش بیشتری به خرج دهیم.

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی استانداری لرستان عنوان کرد: میزبانی مسابقات المپیاد ایرانیان پیامدهای مثبت بسیاری در توسعه استان خواهد داشت.

دهناد همچنین خواستار پرهیز از باند بازی و تنگ نظری در انتخاب ورزشکاران شد و گفت: باید در حوزه ورزش به دور از اعمال نفوذهایی که منجر به حق کشی می شود تلاش برای انتخاب بهترینها صورت گیرد.

در این جلسه پس از تبادل نظر پیرامون چگونگی حضور موثر ورزشکاران لرستانی در المپیاد سوم ایرانیان مقرر شد ادارات راه و ترابری، نوسازی مدارس، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، بنیاد مسکن، آب و فاضلاب روستایی و شهری، شرکت گاز و نفت استان لرستان با توجه به اینکه حدود 70 درصد اعتبارات تملک سرمایه ای استان را در اختیار دارند نسبت به اختصاص سهم یک درصدی ورزش برای تامین اعتبار مورد نیاز برای حضور ورزشکاران لرستان در المپیاد سوم ایرانیان اقدام کنند.