به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت چادر ملو در این نامه تاکید کرده است براین اساس دستیابی به قیمت فروش محصولات معدنی منوط به توافق نهایی و قطعی با شرکتهای فولادی خواهد بود که پس از توافق قیمت قطعی به بازار منعکس می شود.
براین اساس اداره نظارت برناشران بورسی سازمان بورس طی اطلاعیه ای اعلام کرد طبق پیشبینی شرکت معدنی صنعتی چادرملو نرخ فروش سنگآهن برای سال مالی جاری به شرکت های فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان به ترتیب 630 هزار و 600 و 567 هزار و 600 ریال اعلام شده است.
از سوی دیگر شرکت فولاد مبارکه اصفهان در اطلاعیه پیشبینی سود 88 خود نرخ خرید هر تن سنگآهن را ازا شرکت چادر ملو مبلغ 403 هزار ریال و شرکت فولاد خوزستان این پیشبینی را 361 هزار و 200 ریال اعلام کرده اند.
بنابراین با این محاسبات شرکت چادر ملو پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 88 را در تاریخ های 28/11/87، 20/12/87 و 23/04/88 مبلغ یکهزار و 784 ریال اعلام کرده است.
براساس گزارش سنا، این در حالی است که 2 شرکت فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان برای سال مالی منتهی به 29/12/88 پیشبینی در آمد هر سهم خود را با توجه به قیمتهای اعلامی سنگ آهن در بالا به ترتیب 223 و 127 ریال اعلام کردهاند.
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