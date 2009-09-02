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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۲۵

استاندار گیلان:

اسکله های بندر انزلی افزایش می یابد

اسکله های بندر انزلی افزایش می یابد

رشت - خبرگزاری مهر: روح الله قهرمانی گفت: در حال حاضر با سرمایه گذاری 700 میلیارد ریال در بندر انزلی تعداد اسکله های این بندر از 11 اسکله به 19 اسکله افزایش می یابد.

استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: این بندر به عنوان بزرگترین بندر شمال کشور می تواند نقش بسزایی در گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه داشته باشد.

وی با اشاره به امکانات موجود در استان برای ارائه خدمات به تجار و ترانزیت کالاها اظهار داشت: برخورداری از شبکه حمل و نقل جاده ای، دریایی و هوایی و همچنین بهره برداری از آزاد راه قزوین - رشت و احداث راه آهن با ظرفیت جابجایی 10 میلیون تن کالا از مزیتهای مهم استان در بخش ترانزیت کالاست.

قهرمانی گفت: توسعه فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت و همچنین تبدیل این فرودگاه به کانون پروازی کشورهای منطقه و آسیای میانه از برنامه های در دست اقدام است.

وی بیان داشت: احداث راه آهن قزوین - رشت - انزلی - آستارا به عنوان یکی از نیازهای ضروری استان با سرعت خوبی درحال ساخت بوده و امسال هزار میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه مهم در نظر گرفته شده است.

استاندار گیلان ادامه داد: این خط آهن قابلیت جابجایی 10 میلیون تن کالا را دارد که نسبت به راه آهن مازندران بسیار بیشتر خواهد بود و این امر می تواند در جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی در استان تاثیرگذار باشد.

کد مطلب 940653

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