ملاک کارم قانون است / استقلال رای قاضی زیربنای عدالت قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی صبح چهارشنبه در جلسه معارفه خود افزود: ملاک کاری ام در دوره جدید دادسرا حاکمیت قانون و تصمیمات در چارچوب قانون است و امیدوارم قانون ملاک و راهنمای ما باشد.

وی گفت: حاکمیت قانون یعنی تصمیمات دستگاهها در چارچوب مقررات باشد و امنیت قضایی را عادلانه و از افتخارات دستگاه قضایی می دانم .

وی همچنین استقلال قوه قضائیه را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: قاضی تا زمانی که استقلال نداشته باشد امنیت داشتن قضایی وی بی فایده است و نباید یک قاضی در تصمیماتش، تسلیم فشارهای دیگران شود.

دادستان جدید تهران تحقق عدالت و امنیت را یکی از موارد مهم دستگاه قضایی برشمرد که همه باید در آن سهیم باشند و گفت: امنیت را تنها دستگاه قضایی نمی تواند برآورده کند و باید همه در آن سهیم باشند.

جعفری دولت آبادی همچنین از احقاق حقوق عامه به عنوان سند افتخار در قانون اساسی یاد کرد و افزود: مبارزه با مجرمین اقتصادی که رو به رشد هستند نیز از اهداف جدید دستگاه قضایی است.

دادستان جدید تهران در ارتباط با مسئله مطبوعات نیز گفت: اگر مطبوعات فصل چهارم قانون اساسی را رعایت کنند مطمئن باشند که مشکلی پیش نمی آید و می توانند به راحتی به کار خود ادامه دهند.

وی پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف مهم قانون اساسی برشمرد و گفت: یاوران عدالت مانند کارشناسان ، وکلا و ضابطین باید نقش بسیار مهمی در اجرای عدالت و تحقق امنیت اداری داشته باشند.

جعفری دولت آبادی در پایان یادآور شد: نظارت دادستان بر ضابطین و کسانی که بر تحقیقات نظارت دارند نیز یکی از وظایف مهم و جدی کار ما به شمار می رود.