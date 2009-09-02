به گزارش خبرنگار مهر، حکم انتصاب حسین مالکی به این سمت اخیراً صادر شده و وی در روزهای آینده مسئولیت خانه‌-موزه شهید مطهری را به دست خواهد گرفت.

اخیراً سید حسین مرتضوی رئیس قبیلی خانه‌-موزه شهید مطهری استعفا کرده بود که با موافقت مسئولان معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران روبرو شد. مرتضوی پس از علی دژاکام دومین رئیس خانه‌موزه شهید مرتضی مطهری بود که مسئولیت آن را بر عهده داشته‌اند.

انتصاب حسین مالکی به این سمت در حالی صورت می‌گیرد که این خانه‌-موزه تنها در یکسال گذشته، دو رئیس دیگر را تجربه کرده است.

خانه استاد شهید مرتضی مطهری اردیبهشت 86 و توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران خریداری، بازسازی و تجهیز شد و محمدباقر قالیباف شهردار تهران همزمان با بیست و هشتمین سالگرد شهادت استاد آن را افتتاح کرد اما به خاطر طولانی شدن کار جمع‌آوری مدارک و یادمان‌های بیشتر درباره استاد، درهای این مرکز یکسال بعد یعنی در اردیبهشت 87 به روی عموم باز شد.

یکی از اهداف اصلی تغییر کاربری منزل استاد به خانه‌-‌موزه، تبدیل شدن آن به مرکزی پژوهشی در حوزه نواندیشی دینی بود و در همین راستا کار فراهم کردن بانک اطلاعات کتابها و مقالات استاد و نیز تحقیقات، پایان‌نامه‌ها و کتابهایی که در مورد اندیشه ایشان نوشته شده است آغاز شد.