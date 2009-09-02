۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۵۴

نمایشگاه های عرضه کالا در شهرستانهای لرستان راه اندازی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در شهرستانهای مختلف استان لرستان برپا شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان در حاشیه برپایی این نمایشگاه در خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در کلیه شهرستانهای استان خبر داد و اظهار داشت: در مرکز استان به دلیل محدودیت فضای نمایشگاه بین المللی و برای سهولت دسترسی در چهار نقطه شهر نمایشگاه خواهیم داشت.

حجت الله بیرانوند زمان برگزاری نمایشگاه ها را تا بیستم شهریورماه اعلام کرد و بیان داشت: در این نمایشگاه ها کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله گوشت قرمز و سفید، برنج، روغن، شکر و ... به نرخ مصوب و یارانه ای در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: علاوه بر اقلام یاد شده با توجه به نزدیک شدن فصل بازگشایی مدارس، دفترچه های دانش آموزی در ابعاد و انواع مختلف نیز با قیمت مناسب در این نمایشگاه ها عرضه خواهد شد.
