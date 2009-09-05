مصطفی عمادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: تیم فوتسال ایران برای حضور در بازیهای داخل سالن آسیا آخرین مراحل تمرینی و آماده سازی خود را پشت سرمی گذارد. تاکنون بیش از 40 بازیکن در تمرینات این تیم شرکت کرده‌اند و پس از پشت سرگذاشتن 5 مرحله اردو، جمع این بازیکنان به 19 نفر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه تمرینات تیم فوتسال امید ایران برای حضور در سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا از بهمن ماه سال 87 آغاز شده است، افزود: فهرست نهایی تیم فوتسال امید ایران ظرف 20 روز آینده در اختیار کمیته ملی المپیک قرار می گیرد که در آن 14 نفر از بهترین‌های فوتسال ایران در رده سنی امید حضور خواهند داشت.

مربی تیم فوتسال امید ایران در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه برگزاری مسابقات لیگ برتر تمرینات تیم امید ایران تا روز 20 شهریورماه تعطیل خواهد بود، پس از آن بازیکنان به اردو بازمی گردند و به مدت 3 روز مراحل آماده سازی تیم دنبال خواهد شد. مجددا تمرینات تا روز 28 شهریورماه تعطیل می شود و بازیکنان از این تاریخ برای دیدار تدارکاتی با تیم ملی برزیل به اردو بازمی گردد تا روز 31 شهریورماه که در ارومیه به دیدار قهرمان فوتسال جهان خواهیم رفت.

وی در ادامه از حضور تیم فوتسال امید ایران در تورنمنت چهارجانبه ازبکستان خبر داد و گفت: از تاریخ 10 تا 17 مهرماه در تورنمنت ازبکستان شرکت می کنیم. ما با 14 بازیکن در این رقابت‌ها شرکت خواهیم کرد اما در بازگشت به تهران مجددا تمرینات تیم با 18 بازیکن دنبال می شود.

عمادی در خاتمه از احتمال سفر تیم فوتسال امید ایران به تایلند خبر داد و گفت: رویارویی با تیم ملی فوتسال تایلند در برنامه‌های آماده سازی ما گنجانده شده است. اگر برنامه سفر به تایلند مهیا شود 5 روز پیش از سفر به ویتنام راهی بانکوک می شویم و دو دیدار با تیم ملی این کشور خواهیم داشت.