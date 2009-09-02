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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۱۲

کرانچار:

پیشنهاد اورتون را رد کردم

پیشنهاد اورتون را رد کردم

نیکو کرانچار گفت: با وجود اینکه از تیم اورتون هم پیشنهاد داشتم اما ترجیح دادم به تیم تاتنهام بپیوندم.

به گزارش خبرگزاری  مهر، ملی پوش کروات تیم فوتبال تاتنهام پس از اینکه قراردادش با تیم پورتسموث به پایان رسید با وجود اینکه از تیم اورتون پیشنهاد داشت اما به تاتنهام پیوست.

برپایه گزارش اسکای اسپورتس، کرانچار اظهار داشت: اورتون باشگاه بزرگی است اما تاتنهام در موقعیت بهتری قرار دارد. ضمن اینکه من هری ردنپ مربی این تیم را می شناختم. لوکا مودریچ و ودران کورلوکا هم که هموطنان من هستند از جمله دلایل پیوستنم به تاتنهام به حساب می آیند.

نیکو کرانچار پسر زلاتکو کرانچار سرمربی فعلی تیم فوتبال پرسپولیس تهران است.

کد مطلب 940661

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