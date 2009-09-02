نام تجارتی چایهای غیر استاندارد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در این خصوص اظهارداشت: در راستای طرح کنترل بازار عمده عرضه، چای شهر تهران، مشخص گردید، چای با نام های تجارتی گلدان، عارف، دو غزال، گلابی، جیهان، الکوزی، مریم و جاسمین غیراستاندارد است.

مهدی پورهاشم به منظور آگاهی بیشتر مصرف کنندگان در خصوص علت غیراستاندارد بودن چای های فوق گفت: چای سیاه خارجی با نام تجارتی گلدان، و چاه سیاه خارجی با نام تجارتی عارف به علت نداشتن نشان استاندارد و گواهی نشانه گذاری بر روی بسته بندی محصول توقیف گردید.

وی افزود: چای سیاه خارجی با نام تجارتی دو غزال، چای سیاه خارجی با نام تجارتی گلابی، چای سیاه خارجی با نام تجارتی جاسمین و ودو نوع چای کیسه ای خارجی با نام های تجارتی دو غزال و الکوزی، در بسته بندی های کمتر از ده کیلوگرم و از مبادی غیررسمی وارد کشور شده اند که توسط بازرسان این اداره کل شناسایی و از بازار جمع آوری و توقیف گردید.

پورهاشم با اشاره به مصوبه دولت در سال 85 مبنی بر ممنوعیت واردات چای در بسته بندی زیر 10 کیلوگرم، گفت: براساس این مصوبه، هیچ وارد کننده ای نمی تواند از مبادی رسمی، چای در بسته بندی کمتر از 10 کیلوگرم به کشور وارد کند. وی عرضه این چایها را در بازار، غیرقانونی دانست و تاکید کرد مردم از مصرف چای فاقد نشان استاندارد ایران و یا گواهی نشانه گذاری خودداری کنند.