منع استفاده از "توییتر" برای بازیکنان تنیس

به گزارش خبرگزاری مهر، جف ریز رئیس واحد یکپارچه تنیس به تمام قهرمانان این رشته ورزشی ایمیلی فرستاد و از آنها خواست که اخبار محفوظ مربوط به رقابتها را روی شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک و میکروبلاگ توییتر منتشر نکنند.

نوشتن این اخبار می تواند قوانین ضد فساد فدراسیون بین المللی تنیس را نقض کند.

براساس گزارش روزنامه تلگراف، به این ترتیب تمام شرکت کنندگان آخرین مرحله فصلی مسابقات تنیس Flushing Meadows از نوشتن روی توییتر ممنوع شده اند.

این قانون علاوه بر خود بازیکن شامل خانواده، مدیر برنامه ریزی و تمام پرسنل سازمان دهنده بازی نیز می شود.