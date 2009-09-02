حضور تیم کشتی مازندران در تورنمنت ارمنستان

حسن رنگرز پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: جهت ایجاد انگیزه و بالا بردن روحیه کشتی گیران جوان طبق توافقی که با فدراسیون داشتیم تصمیم گرفته شد که کشتی گیران جوان فرنگی کار مازندرانی به تورنمنت بین المللی ارمنستان در اواسط مهرماه امسال اعزام شوند.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه نوشهر مهد کشتی فرنگی ایران است به همین خاطر اکثر کشتی گیران مازندرانی را ورزشکاران نوشهری در رشته فرنگی تشکیل می دهند زیرا معتقدم حضور کشتی گیر در چنین مسابقاتی سبب دلگرمی و ایجاد روحیه وی می شود.

این قهرمان بلندآوازه و مربی تیم ملی تصریح کرد: شاید این کشتی گیران در برهه کنونی جایگاهی در تیم ملی نداشته باشند اما باید مطمئن بود که در دو تا سه سال آینده این افراد دوبندی تیم ملی را بر تن خواهند کرد و برای کشورشان افتخارآفرینی می کنند.

مسئول کمیته استعدادیابی کشتی فرنگی مازندران گفت: یک کشتی گیر زمانی پخته و باتجربه می شود که در میادین سنگین و سخت محک جدی خورده و حضور در تورنمنت های معتبر را به طور حتم برای کشتی گیران جوان کم تجربه مفید است.

به گفته وی، در این گونه رقابتها کشورها و کشتی گیران با قدرت حضور می یابند.