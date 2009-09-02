دادستان سابق آمریکا از تحقیق درباره شیوه های شکنجه "سیا" حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، ژنرال "آلبرتو گونزالس" گفت : باید مطمئن شویم مردمی که محاکمه شدند، چنین اقداماتی را انجام داده بودند.

وی در ادامه افزود : باید شیوه های شکنجه مظنونین در زندانهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) بررسی شود.

آنتی وار در ادامه می افزاید : این درحالی است که تحقیق درباره شیوه های شکنجه مظنونین در زندانهای سیا با انتقادهای تند از سوی مقامهای دولت بوش از جمله دیک چنی معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا روبرو شده است.

چنی مدعی شد روشهایی که سیا با استفاده از آن در زندانهای خود از مظنونین بازجویی می کرده، سبب جلوگیری از وقوع حملات بیشتر تروریستی به آمریکا شده و جان عده زیادی را از مرگ نجات داده است.

در همین حال مقامهای سیا بر این موضوع پافشاری کردند که با انتشار این مطالب، امنیت ملی آمریکا متزلزل خواهد شد.

در جزئیات جدید منتشر شده درباره چگونگی شکنجه زندانیان توسط ماموران سیا آمده است که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از اسلحه و دریل برای گرفتن اعتراف از متهمان استفاده می کند و فرزندان مظنونان تروریستی را تهدید به مرگ می کردند.