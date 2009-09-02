137 زندانی دیه در استان مرکزی منتظر آزادی هستند

سعید آقاصادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، افزود: در حال حاضر 137 زندانی مشمول ستاد دیه در استان مرکزی وجود دارد که این تعداد برای آزادی نیاز به دو میلیارد و 200 میلیون تومان دارند.

وی با اشاره به اینکه تنها مددجویانی که به دلایل جرایم مالی محکوم شده و جرمی مرتکب نشده باشند در جشن گلریزان شرکت داده می شوند، تصریح کرد: دولت مبالغی را به صورت وام در اختیار اداره کل زندان‌ها قرار می‌دهد که مددجویان محتاج می‌توانند با معرفی ضامن از این اعتبارات بهره ببرند.

وی با تاکید بر اینکه تنها زندانیانی که توانایی معرفی ضامن به بانک را ندارند از سوی خود اداره کل زندان‌ها کمک دریافت می‌کنند، گفت: کمکهای قرار داده شده در اختیار مددجویان، تنها در موارد خاص به صورت بلاعوض است وگرنه در بیشتر موارد این کمک‌ها به صورت وام اما با شرایط مناسب در اختیار زندانیان قرار می‌گیرد.

مدیرعامل ستاد دیه استان مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار ما گفت: امیدواریم در هشتمین جشن گلریزان ستاد دیه استان مرکزی با جمع‌آوری کمک‌های خیران و نیکوکاران زمینه برای آزادی بخش دیگری از زندانیان واجد شرایط فراهم شود.

امین‌الله آخوندی با اشاره به اینکه بخشی از کمک‌های ستاد دیه به افراد واجد شرایط دریافت تسهیلات بلاعوض است، خاطرنشان کرد: بخش دیگری از آن نیز به صورت تسهیلات و با اقساط طولانی مدت در اختیار افراد قرار می‌گیرد تا علاوه بر آزاد شدن آنان از زندان با بازگرداندن مبلغ دریافتی زمینه برای آزادی سایر زندانیان در بند فراهم شود.

آخوندی بیان داشت: در حال حاضر 137 زندانی دیه در استان مرکزی شناسایی شده‌اند که برای آزادی آنان به دو میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار نیاز است.